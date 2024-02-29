نجات ۶ نفر پس از سقوط بالگرد در غرب دریای نروژ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از نجات، تمامی بازماندگان برای بررسی‌های پزشکی در بیمارستان بستری شدند. وضعیت سلامتی آنها هنوز نامشخص است.

این حادثه در نزدیکی خط ساحلی برگن، دومین شهر بزرگ کشور نروژ رخ داد. این بالگرد پس از صدور سیگنال اضطراری مفقود شد. شاهدان عینی بعداً از مشاهده افرادی در دریا در نزدیکی محل سقوط بالگرد خبر دادند.

دو دستگاه آمبولانس هوایی و یک فروند بالگرد امدادی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

ویلیام برتئوسن، مدیر هیئت بررسی تصادفات نروژ، گفت که آژانس او به سرعت تحقیقات را آغاز خواهد کرد.