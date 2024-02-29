  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

نجات ۶ نفر پس از سقوط بالگرد در غرب دریای نروژ

نجات ۶ نفر پس از سقوط بالگرد در غرب دریای نروژ

سرویس امداد و نجات نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد: پس از سقوط یک بالگرد در سواحل غربی نروژ، تمام ۶ سرنشین آن از دریا نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از نجات، تمامی بازماندگان برای بررسی‌های پزشکی در بیمارستان بستری شدند. وضعیت سلامتی آنها هنوز نامشخص است.

این حادثه در نزدیکی خط ساحلی برگن، دومین شهر بزرگ کشور نروژ رخ داد. این بالگرد پس از صدور سیگنال اضطراری مفقود شد. شاهدان عینی بعداً از مشاهده افرادی در دریا در نزدیکی محل سقوط بالگرد خبر دادند.

دو دستگاه آمبولانس هوایی و یک فروند بالگرد امدادی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

ویلیام برتئوسن، مدیر هیئت بررسی تصادفات نروژ، گفت که آژانس او به سرعت تحقیقات را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 6041096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها