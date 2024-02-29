به گزارش خبرگزاری مهر، استقلال خوزستان که طی سه بازی نیم فصل دوم خود موفق به کسب ۴ امتیاز شده، مدعی است اشتباهات داوری در جدال با تراکتور همانند چند بازی اخیر این تیم خصوصا در نیم فصل اول، مانع از نمایش فوتبالی برابر شده است.

امید علی نجفی مدیرعامل استقلال خوزستان در خصوص بازی با تراکتور گفت: درباره فوتبال که نمی‌توان گفت. این بازی داورها بود! ما باید علاوه بر داوران داخل زمین با کوبل داوری خارج از زمین هم می‌جنگیدیم. متاسفانه و یا خوشبختانه ما این بازی‌ها را بلد نیستیم. ما فوتبال را کاملا ساده نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم نمایشی فنی بین ۱۱ بازیکن دو تیم است. اما به نظر که نه، کاملا واقعی باید به این موضوع شک کرد که علاوه بر فوتبال داخل زمین، برخی مسائل خارج از آن نیز برای کسب نتیجه مهم هستند.

وی ادامه داد: مگر می‌شود نعمتی به آن شکل خطا کند و داور از اخراج مستقیم خودداری کند؟ مگر می‌توان برخورد توپ به دست را دید و تصمیم دیگری گرفت. مگر می‌شود هر برخوردی را به نفع حریف اعلام کرد. درست است تازه به فوتبال آمده‌ام اما سال‌ها فوتبال دیده‌ایم و متوجه منظور چنین رفتارهایی می‌شویم.

مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان با خطاب قرار دادن مهدی تاج گفت: آقای تاج شما متولی این فوتبال هستید. سلامت لیگ کاملا در خطر است و همه این موضوع را از چشم شما می‌بینند. شما باید به دنبال اجرای عدالت در فوتبال باشید و نگذارید فوتبال آغشته به اتفاقاتی شود که خوشایند هیچکس نیست. من نسبت به هواداران استقلال خوزستان مسئولیت دارم و نمی‌خواهم ذره‌ای حق آنها خورده شود و ساکت بمانم. ما هیچ حق اضافه‌ای نمی‌خواهم و فقط به دنبال سلامت فوتبال هستیم. چطور حق تیم ما مقابل گل گهر خورده شد و هیچکس پاسخگو نشد؟ چطور برابر پیکان آن اتفاقات افتاد و هیچکس جوابگو نیست؟ مقابل استقلال و تراکتور در بازی رفت هم همین اتفاقات افتاد؟ اگر قرار است با چنین رفتارهایی به دنبال سقوط استقلال خوزستان باشید، ما بازیچه نمی‌شویم و سکوت نمی‌کنیم.

نجفی با اشاره به اینکه از این بازی برخورد قاطعانه‌ای در خصوص اتفاقات کاملا محرز علیه استقلال خوزستان خواهند داشت گفت: استقلال خوزستان روی پای خودش ایستاده است. هیچوقت به هیچکس باج نمی‌دهد. این تیم قهرمان لیگ شده همه شایستگی آن را تایید کردند. این تیم توانست خودش با زحمت زیاد بار دیگر به لیگ برتر صعود کند. این تیم می‌خواهد خودش تلاش کند و در فصل سختی که داریم در لیگ برتر بماند و مایه خوشحالی جنوبی‌ها شود. قرار نیست هر بلایی دوست داشتید سر تیم بیاورد. مگر می‌شود نیم ساعت قبل از بازی ابلاغ کنید که کریم‌زاده نمی‌تواند بازی کند؟ این کمیته مگر نمی‌تواند اگر خطایی صورت گرفته بعد از بازی بررسی کند. یک تیم برنامه تمرینی خود را بر اساس بازیکنانش ترتیب می‌دهد و شما نیم ساعت قبل از بازی می‌گویید فلانی نباشد؟ چرا زودتر نگفتید؟ اگر قرار است به این شکل علیه تیم اقدام شود، برای حفظ احترام باشگاه و هواداران عزیزمان از لیگ برتر کنار خواهیم کشید و عواقب آن را به جان می‌خریم اما نمی‌گذاریم به این شکل هر کاری دوست داشتید با تیم بکنید.

مدیرعامل استقلال خوزستان در پایان گفت: اختلاف بین تیم‌های پایین جدول کم است. اما شما بروید ببینید در نیم فصل اول چند امتیاز از تیم ما به خاطر این اشتباهات که اصلا نمی‌توانم بگویم غیرعمدی بوده، از ما کم شده است. اگر مقابل گل گهر گل ما پذیرفته می‌شد (بیایید الان بگویید آن گل چرا پذیرفته نشد)، یا مقابل تراکتور و استقلال و پیکان و نساجی... . مگر می‌شود اینقدر اشتباه علیه یک تیم از روی اشتباه باشد؟ برای خودتان حداقل احترام قائل باشید. اسم شما داور مسابقه است اما الان نتایج با عملکرد شما مشخص می‌شود.