استقلال خوزستان هافبک خارجی جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در نیم فصل دوم با تغییرات زیادی مواجه شده و مدیران این باشگاه به درخواست سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم خود به جذب بازیکنان مدنظر او پرداختند.

استقلال خوزستان در نقل و انتقالات نیم فصل، آسو رستم، پیمان رنجبری، داستونبک تورسونوف، ساویو روبرتو، سعید ایران خواه، عثمان اندونگ و علیرضا رحمتی را تاکنون به خدمت گرفته اند و در جدیدترین فعالیت نقل و انتقالاتی خود با یک هافبک از کشور اکوادور به توافق رسیده‌اند.

این بازیکن روز چهارشنبه ۱۶ اسفند وارد خوزستان می‌شود و پس از انجام آزمایشات پزشکی قرارداد خود را با این باشگاه به امضا خواهد رساند. این بازیکن پنجمین خارجی این فصل استقلال خوزستان است. با جذب او باز هم لیست این تیم پُر نخواهد شد و می‌تواند دو بازیکن دیگر هم به خدمت بگیرد.