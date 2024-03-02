به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایران و ریشه هایش» نوشته محمدعلی نویدی به تازگی توسط انتشارات دایره دانش منتشر و روانه بازار نشر شده است. نویسنده در این کتاب در غالب طرح یک سوال مبنی بر اینکه ایران چیست و ریشه‌های آن کدام است مطالبی را پیش روی مخاطب قرار داده است.

نویسنده کتاب «ایران و ریشه هایش» در پاسخ به این سوال که ایران چیست و ریشه‌های آن کدام است؟ می‌گوید: این پرسش یک سوال معمولی و سطحی نیست، بلکه یک پرسش تفکری اثری و از جنس پرسش‌های فلسفی و ژرف اندیشانه، کنجکاوانه، باریک بینانه و نکته سنجانه است؛ بنابراین، برای کاوش و پژوهش و نگارش چنین کتابی، رهیافت، رویکرد و روش و منش ویژه ای لازم است و آن نگرش و روش «تفکراثربخش» بوده است. دیدگاهی و متدی که شالوده آن را آمیزه‌ای از تفکر و عمل و اثر تکون می بخشد.

برای پژوهش و تحقیق در خصوص ریشه‌ها و اندیشه‌های ایران باستان به نگاه و نگرش تفکری، اندیشه ورزانه و اثرمندانه نیاز داشته‌ایم. یعنی، بازسازی عقلانی با حفظ جوهره. جان‌ها و جوهرهای وجودی و اثری ایران، به تحقیق، همان ریشه‌ها و اندیشه‌های ایران است. چرا ایران و ایرانیان در تاریخ جهان و بشریت سر برافراشت و برتری یافت و ماندگاری شد؟ والا تباری و تبارمندی و ریشه داری ایران به چیست؟ شکوهمندی، عظمت و بلندی ایران با ریشه داری آن بستگی عمیق و ارتباط وثیق دارد. زمانه و زندگی مردمان ایران باستان چگونه بوده است؟ مردمان آریایی، انسان دوران مادها، مردم عصر هخامنشی، چگونه می‌اندیشید و می‌کوشید؟

در این کتاب، پرسش از چیستی و چگونگی حکمت و خردورزی ایرانیان همچنین علم ورزی، دانش اندوزی، و صنعت کاربردی و کاربستی ایران مطرح شده است. در بخش دیگری از کتاب نیز درباره نگرش و کنش و شاخص‌های پنداری، رفتاری و کنش‌گری ایرانیان پژوهش شده است.

کتاب «ایران و ریشه هایش» در پنج فصل با ۲۷۰ صفحه عرضه شده است:

فصل اول، ایران باستان و اندیشه ورزی، نام دارد. در این فصل از نسبت ریشه‌های ایران با اندیشه‌های ایران باستان تحقیق بعمل آمده است.

فصل دوم، ایران باستان و پژوهش و پژوهش گری نام دارد. سوال اصلی این فصل آن است که با کدام نگاه و روش پژوهشی می‌توان ریشه‌های ایران باستان را کاوید و شناخت؟

فصل سوم، ایران باستان و پرسش و پرسشگری نام گرفته است. پرسش‌های اصیل و ماندگار ایرانیان باستان چیستند؟ چرا این پرسش‌ها موجب مانایی و ماندگاری و پایایی و پایندگی ایران شدند؟

فصل چهارم، ایران باستان و زندگی مردمان دوران مادها نام دارد. مادها بعنوان اولین اقوام آریایی ساکن در فلات ایران زمین، دارای چه ریشه‌ها و اندیشه‌ها بودند و چرا توانستند نخستین حکومت ایرانی را تأسیس کنند؟

فصل پنج، ایران باستان و زندگی در دوران هخامنشیان نام دارد. وضعیت اندیشه، علم، دانش، صنعت، فنون و ارتباطات، تعاملات و مناسبات اجتماعی و ملی و جهانی در زمان و زندگی دوران هخامنشیان چگونه بوده است. در اولین امپراتوری جهانی ریشه‌ها چگونه روییدند و بالیده شدند و ایران بزرگ را ساختند؟