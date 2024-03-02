بایدن لایحه تامین مالی دولت فدرال را امضا کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رییس جمهور آمریکا لایحه مربوط به جلوگیری از تعطیلی دولت این کشور را امضا کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد «جو بایدن» رییس‌جمهور آمریکا لایحه‌ای را برای ادامه تأمین مالی دولت فدرال امضا کرده است. این لایحه پیش از از سوی نمایندگان کنگره به تصویب رسیده بود.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: رییس جمهور قانون تمدید تخصیص اعتبارات و سایر موارد را امضا کرد که اعتبارات سال مالی ۲۰۲۴ را به نهادهای فدرال برای ادامه پروژه ها و فعالیت ها ارائه می کند.

بایدن با امضا این لایحه، از احتمال تعطیلی دولت خود در ۸ مارس جلوگیری کرد. پیش از این در ۱۹ ژانویه، رئیس جمهور آمریکا لایحه ای را امضا کرد که بودجه دولت فدرال را تا اوایل ماه مارس تأمین می کرد.

جو بایدن روز دوشنبه در دیدار با چهار رهبر ارشد کنگره از آنها خواست تا به سرعت برای جلوگیری از تعطیلی احتمالی دولت در اوایل ماه آینده (میلادی) و تصویب کمک های اضطراری برای اوکراین و رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

اگر قانونگذاران آمریکایی تا نیمه‌شب جمعه سند بودجه را تصویب نمی کردند، دولت آمریکا وارد تعطیلی جزئی می شد. اگر این لایحه بودجه تا ۱۸ اسفند تصویب نشود، دولت آمریکا به‌طور کامل تعطیل خواهد شد.