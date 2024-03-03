چاپ روایت زندگی فرمانده لشکر فاطمیون سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پروانه سوم» نوشته رحیم مخدومی به تازگی توسط انتشارات خط مقدم منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب دربرگیرنده داستان زندگی شهید علیرضا توسلی با نام جهادی ابوحامد است که فرمانده لشکر فاطمیون سوریه بود.

کتاب پیش‌رو، با روایتی از روزهای پیش از شهادت علیرضا توسلی شروع می‌شود. در کتاب پروانه سوم؛ فاطمه دختر نوجوان علیرضا توسلی راوی داستان زندگی پدر و خانواده است. مخاطب پروانه سوم، زندگی علیرضا توسلی و خانواده‌اش را از زاویه دید دختر نوجوانش می‌بیند؛ در هنگام حضور پدر و هنگام نبود پدر و شهادتش… علیرضا توسلی فرمانده لشکر فاطمیون در سوریه بود که سال ۱۳۹۳ در سوریه به شهادت رسید.

در بخشی از این‌کتاب می‌خوانیم؛

«حمیدرضا و طوبا شادی می‌کنند. مامان با نگرانی نگاه می‌کند. با صدای زوی بابا، هر سه می‌دوند و زو می‌کشند. من هم با کمی مکث می‌دوم. نه برای بازی، با اینکه خیلی دوست دارم برای بازی بدوم؛ برای مراقبت از بابا می‌دوم، نکند بین راه، حالش بد شود! حمیدرضا و بابا از من و طوبا جلو می‌افتند. بابا، زودتر از حمیدرضا می‌رسد به سرو، و نفس نفس می‌زند. داد می‌زنم: بابا، حالت خوبه؟

نفس‌زنان جوابم را می‌دهد:

- چی‌ه‌ه… خیه…یال…کردی‌ه‌ه…؟ من… هَه‌ه‌ه…هنوز… قومندان‌ام.

سال‌هایی که من هنوز به دنیا نیامده بودم، بابا در افغانستان قومندان بود؛ قومندان یعنی کوماندو؛ یعنی فرمانده…»

این کتاب با ۲۱۲ صفحه و قیمت ۱۶۰ هزارتومان عرضه شده است.