۳ نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اتمام فرآیند شمارش آرای انتخابات ۱۱ اسفندماه، سه نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه انتخاب دو کرسی باقیمانده این حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد، افزود: نصرالله پژمانفر با ۳۸۷ هزار و ۴۱۰ رأی، میثم ظهوریان ابوترابی با ۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رأی و علی‌اصغر نخعی‌راد با ۲۲۰ هزار و ۴۶۶ رأی به عنوان نمایندگان مشهد و کلات به طور مستقیم به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی با بیان اینکه آرای دو نماینده دیگر مشهد به حدنصاب نرسید، تصریح کرد: برای تعیین دو نماینده باقیمانده، چهار نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

داوری افزود: احسان عظیمی راد با ۱۵۴ هزار و ۵۸۸ رأی، کاظم معتمدی فر با ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ رأی، حسنعلی اخلاقی امیری با ۱۳۰ هزار و ۲۳۲ رأی و جواد کریمی قدوسی با ۱۰۵ هزار و ۹۷ رأی، چهار نامزد راه یافته به مرحله دوم این حوزه انتخابیه هستند.