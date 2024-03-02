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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۳۱

فرماندار مشهد:

۳ نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند

۳ نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند

مشهد- فرماندار مشهد گفت: پس از اتمام فرآیند شمارش آرای انتخابات ۱۱ اسفندماه، سه نماینده این حوزه در مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری شامگاه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اتمام فرآیند شمارش آرای انتخابات ۱۱ اسفندماه، سه نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه انتخاب دو کرسی باقیمانده این حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد، افزود: نصرالله پژمانفر با ۳۸۷ هزار و ۴۱۰ رأی، میثم ظهوریان ابوترابی با ۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رأی و علی‌اصغر نخعی‌راد با ۲۲۰ هزار و ۴۶۶ رأی به عنوان نمایندگان مشهد و کلات به طور مستقیم به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

وی با بیان اینکه آرای دو نماینده دیگر مشهد به حدنصاب نرسید، تصریح کرد: برای تعیین دو نماینده باقیمانده، چهار نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

داوری افزود: احسان عظیمی راد با ۱۵۴ هزار و ۵۸۸ رأی، کاظم معتمدی فر با ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ رأی، حسنعلی اخلاقی امیری با ۱۳۰ هزار و ۲۳۲ رأی و جواد کریمی قدوسی با ۱۰۵ هزار و ۹۷ رأی، چهار نامزد راه یافته به مرحله دوم این حوزه انتخابیه هستند.

کد مطلب 6044404

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