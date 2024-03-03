به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت آیتالله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی رحمتاللهعلیه را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیتالله آقای حاج شیخ محمد امامی کاشانی رحمتاللهعلیه را به خاندان محترم و بازماندگان و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. این عالم متقی و خدوم در طول سالهای متمادی، چه پیش از پیروزی انقلاب در مجموعه روحانیت مبارز و چه پس از آن در جایگاههای حساس مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امامت جمعهی تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مدرسه شهید مطهری منشأ خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی بودهاند، و امید است این همه در نامه حسنات ایشان مقبول درگاه الهی باشد.
خداوند رحمت و مغفرت خود را شامل حال آن مرحوم فرماید.
سید علی خامنهای
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
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