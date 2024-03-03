فروش ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به مصرف کنندگان بالای یک مگاوات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا باقری با اشاره به این که تا ابتدای سال جاری، صرفاً مصرف‌کنندگان صنعتی بالای ۵ مگاوات امکان و اجازه حضور در معاملات خارج از بازار (معاملات بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه) را داشتند، گفت: از ابتدای سال جاری و با ابلاغ دستورالعمل توسعه معاملات برق در بورس انرژی توسط وزیر نیرو، امکان حضور تمامی مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات در بورس انرژی ایجاد شد.

وی افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میزان نیاز مصرف کنندگان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات، در حدود ۹۰ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که امکان خرید برق مورد نیاز خود از بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه را دارند.

معاون بازار برق ایران بیان کرد: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه در مجموع بیش از ۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در معاملات خارج از بازار توسط مصرف کنندگان بالای یک مگاوات خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا پایان سال جاری به حدود ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد و مصرف کنندگان مذکور بیش از ۵۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از معاملات مذکور تأمین کنند.

وی ادامه داد: در مقایسه با کل برق مصرفی کشور، در ۱۰ ماه ابتدای سال جاری حدود ۱.۳ درصد برق مصرفی از معاملات بورس انرژی و حدود ۱۲.۲ درصد از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه تأمین و مابقی مصارف یعنی حدود ۵.۶۸ درصد از طریق بازار برق خریداری شد.

باقری همچنین جزئیات معامله گران برق بالای یک مگاوات را در بورس انرژِی به شرح جدول زیر اعلام کرد: