ورود شرکت های خرده فروش به معاملات برق تجدیدپذیر در بورس فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سخنگوی صنعت برق با اشاره به ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای امکان حضور و معامله برق توسط شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز بورس انرژی گفت: با راه اندازی تابلوی معاملات سبز در بورس انرژی، از ابتدای خرداد تا پایان مهرماه سال جاری صرفاً مصرف کنندگان بالای یک مگاوات مجاز بودند که به عنوان خریدار برق در این فضا اقدام به خرید برق مورد نیاز خود نمایند و شرکت‌های خرده فروش که به عنوان واسطه و تسهیل گر معاملات برق انجام وظیفه می‌کنند مجوز حضور در این بازار را نداشتند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه شرکت‌های خرده فروش نقش پررنگی در تسهیل معاملات و کاهش ریسک خرید و فروش برق برای مصرف کنندگان کوچک و متوسط دارند افزود: از ابتدای راه اندازی معاملات سبز در بورس برنامه‌ریزی لازم برای ورود شرکت‌های مذکور به تابلوی سبز بورس انرژی آغاز شد که در قدم اول شرکت مدیریت شبکه برق ایران زیرساخت لازم برای فراهم سازی امکان تخصیص برق خریداری شده توسط شرکت‌های خرده فروش به مصرف کنندگان نهایی در "سامانه معاملات خارج از بازار برق ایران" را طراحی و پیاده سازی کرد.

سخنگوی صنعت برق افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با بورس انرژی، شرکت ساتبا و سایر ذی‌نفعان در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، شرکت بورس انرژی مجوز حضور شرکت‌های خرده فروش در تابلوی سبز را صادر نمود و اولین معامله برق سبز در ۲۴ مهر ماه به میزان ۷۲۰۰ کیلووات ساعت انجام و نهایی شد.

رجبی مشهدی تصریح کرد: در روز ۲۵ مهر ماه جاری نیز علاوه بر شرکت فوق، سه شرکت خرده فروشی دیگر نیز در مجموع بیش از ۵۴۰ هزار کیلووات ساعت برق برای تحویل آبان ماه ۱۴۰۲ از تابلوی سبز خریداری کردند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، شرکت‌های خرده فروشی مذکور می‌توانند میزان برق خریداری شده خود را در موعدهای تعیین شده در سامانه معاملات شرکت مدیریت شبکه به مصرف کنندگان طرف قرارداد خود تخصیص دهند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: اطلاعات این مصرف کنندگان نیز از طریق سامانه‌های بازار برق برای شرکت‌های مالک شبکه ارسال می‌شود تا در قبوض برق مصرفی مصرف کنندگان اعمال شود.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از ورود شرکت‌های خرده فروش به معاملات برق سبز گفت: انتظار می‌رود با ورود این شرکت‌ها معاملات در این بازار توسعه یابد.