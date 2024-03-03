تندیس زرین ۶ ستاره روابط عمومی سرآمد به ایرانسل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، عصر روز گذشته ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، مراسم پایانی دهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط‌عمومی ایران، با حضور دکتر محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروفسور باقر ساروخانی، مدیران عامل سازمان‌ها و صنایع و شماری از فعالان ارتباطی و نیز قرائت پیام رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، برگزار شد.



در این آیین، با عنایت به رأی هیأت داوران و با کسب بالاترین امتیازهای لازم از ارزیابی‌های تخصصی، نشان ویژه «مدیر ارشد تعالی‌گر ارتباطی»، به دلیل تعالی‌جویی و تعالی‌گری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی، به دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل اعطا شد. همچنین در این مراسم، بر اساس ارزیابی‌های تخصصی انجام شده، ایرانسل با کسب بیشترین امتیاز در بین شرکت‌کنندگان، موفق به دریافت تندیس زرین ۶ ستاره سرآمدی روابط عمومی شد.

در این ارزیابی، روابط عمومی ایرانسل «به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی، بر اساس مدل QMPR و کسب ۸۱۵ امتیاز طبق آرای ممیزان و ارزیابان و دریافت ۶ ستاره»، شایسته دریافت تندیس زرین سرآمدی شناخته شده است.

همچنین در بخشی از این مراسم، پیام خانم ناتاشا پاولوویچ بویا، رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA) قرائت شد. در این پیام، رئیس IPRA، روابط‌عمومی‌ها را بیش از گذشته، ایفاگر نقشی بنیادین در همه جنبه‌های روابط فردی، میان‌فردی، اجتماعی و سازمانی دانست که باید همواره و هوشمندانه، به سمت برتری و سرآمدی بیشتر گام بردارند و روز به روز بر کیفیت و اثربخشی فعالیت‌ها، اضافه کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اینکه صنایع، پیشران همه حوزه‌ها هستند، گفت: تعریف مدل تعالی برای روابط عمومی، در کنار فرآیندهای نوآوری و مشتری‌مداری، کار ارزشمندی است که امیدواریم صنایع پیشران آن باشند.

تقدیر از یک عمر دستاوردهای علمی پروفسور باقر ساروخانی، پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات ایران نیز از بخش‌های دیگر این مراسم بود. او با اشاره به اینکه سرآمدان معماران توسعه پایدار هستند، گفت: به تک تک شما برگزیدگان تبریک می‌گویم. سرآمدی در روابط عمومی، انطباق هر روزه ما با دنیای جدید است. متاورس، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و تکنولوژی‌های جدید، تحول در ارتباطات را بیش از پیش به وجود می‌آورند و سرآمدان روابط‌عمومی، بخشی از این تغییر آینده را رقم می‌زنند.

روابط‌عمومی ایرانسل همواره کوشیده است تا همگام با هدف استراتژیک ایرانسل که حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco) است و به عنوان «اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران» و «نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران»، در چارچوب مسئولیت‌ اجتماعی خود، ارتباط ایرانسل با افکار عمومی و پاسخگویی به رسانه‌ها را بیش از پیش تقویت کند و برنامه‌های ایرانسل در کمک به ایجاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را در بخش مسئولیت‌های حوزه ارتباطات و رسانه، محقق کند.