به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن با صدور بیانیهای به جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه واکنش نشان داد.
وزارت خارجه یمن در این بیانیه، تشدید جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی و و نسلکشی آنان، از جمله حمله به صف دریافتکنندگان کمک در میدان «النابلسی» نوار غزه را محکوم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: صنعا مسوولیت مستقیم افزایش تنش در نوار غزه، دریای سرخ و تنگه باب المندب از سوی رژیم صهیونیستی را متوجه آمریکا میداند.
وزارت خارجه یمن اعلام کرد: موضع یمن در خصوص ممانعت از عزیمت و رسیدن کشتیها به رژیم صهیونیستی تا پایان جنگ و ورودِ بدون مانعتراشیِ غذا و دارو به نوار غزه، ثابت است.
نظر شما