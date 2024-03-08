سناتور آمریکایی: واشنگتن در تحولات غزه شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از برنی سندرز سناتور دمکرات آمریکایی تاکید کرد که تلاش‌های بایدن در غزه کافی نیست و این جنگ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی تاریخ است.

سندرز اظهار داشت که دولت آمریکا در آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، شریک است و تقدیم ۱۰ میلیارد دلار به دولت نتانیاهو اشتباه است.

پیش از این نیز، برنی سندرز، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توقف کمک‌های مالی واشنگتن به کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را خواستار شده و گفته بود که صدها هزار کودک در غزه با گرسنگی روبرو هستند.

سندرز همچنین در مصاحبه با شبکه CBS News آمریکا ضمن تأکید بر لزوم توقف کمک‌های مالی واشنگتن به ارتش اسرائیل، اذعان کرد که هزینه تسلیحات مورد استفاده ارتش اسرائیل در کشتار غیرنظامیان فلسطینی منتظر دریافت کمک‌های غذایی در میدان «النابلسی» غزه موسوم به «کشتار آرد» از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت شده است.

گفتنی است که برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان حمایت‌های مستمر و همه‌جانبه دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی است.

هفته گذشته نیز، «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد و در این ارتباط اعلام کرد: «ایالات متحده باید فوراً مداخله کند و مستقیماً به نیازمندان غزه کمک کند.»

برنی سندرز همچنین اعلام کرد که سربازان اسرائیلی به کسانی که کمک می‌خواستند، شلیک کردند. به گفته سناتور برنی سندرز، صدها هزار کودک فلسطینی در غزه در آستانه قحطی هستند. این سناتور آمریکایی همچنین گفت که ایالات متحده نمی‌تواند به تأمین مالی ماشین جنگی نتانیاهو ادامه دهد.