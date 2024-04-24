جنگ غزه با هدف از بین بردن بافت زندگی فلسطینی ها انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سناتور «برنی سندرز»، عضو مجلس سنای آمریکا در سخنانی به مخالفت افکارعمومی آمریکا با کمک‌های بی قید و شرط به اسرائیل اشاره کرد و گفت: مخالفت آمریکایی‌ها با کمک نظامی بیشتر به اسرائیل ممکن است به دلیل اظهارات برخی از رهبران اسرائیل باشد. آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند که نه فقط افراط گرایان، بلکه این متعصبان مذهبی هستند که حکومت اسرائیل را در دست دارند.

به گفته سندرز، بسیاری از مقامات اسرائیلی علناً در مورد بازسازی شهرک‌های اسرائیلی در غزه صحبت کرده‌اند که این به معنای اشغال دوباره غزه است و «بن گویر»، به عنوان وزیر امنیت فعلی اسرائیل خواستار اخراج اجباری فلسطینی‌ها از منطقه شده است.

سناتور آمریکایی افزود که اسرائیل امروز با دوران گذشته خود بسیار متفاوت است و اسرائیل نه تنها در حال جنگ با حماس است، بلکه با مردم فلسطین به شیوه‌ای بی پروا و غیراخلاقی در حال جنگ است.

به گفته سندرز، ۲۶ بیمارستان از ۳۷ بیمارستان در غزه به طور کامل از دسترس خارج شده‌اند و بیمارستان‌های باقی مانده تنها به طور جزئی کار می‌کنند، چون اسرائیل به طور سیستماتیک سیستم مراقبت‌های بهداشتی در نوار غزه را نابود کرده است.

سندرز این را نیز افزود که این جنگ دیگر جنگی علیه یک سازمان به نام حماس نیست، بلکه جنگ با هدف از بین بردن بافت زندگی فلسطینی‌ها انجام می‌شود.

انتقاد سندرز از اسرائیل همزمان با تصویب کمک مالی بزرگ آمریکایی‌ها به اسرائیل در مجلس سنا صورت گرفته است. ساعاتی پیش، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد سنای آمریکا بسته کمکی ۲۶ میلیارد دلاری این کشور به اسرائیل را تصویب کرده است.

۴ روز پیش، قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا با وجود اختلافات در تأمین کمک مالی با غلبه بر مخالفان، یک بسته قانونی کمک ۸۷ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین و اسرائیل را در جریان یک رأی گیری گسترده دو حزبی ارائه کرد و شبکه خبری الجزیره در خبری دیگر اعلام کرد که مجلس نمایندگان با ۳۶۶ رأی موافق و ۵۸ رأی مخالف به لایحه حمایت مالی از اسرائیل به ارزش ۲۶.۴ میلیارد دلار رأی داد.

گفتنی است این طرح ماه‌ها بود که به دلیل مخالفت شدید برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در کنگره بلاتکلیف مانده بود.

تصویب این طرح در سنا در دویستمین روز جنگ علیه غزه صورت گرفته است. در همین ارتباط نیز دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه به‌روزرسانی کرد.

بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱ هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴ هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستان‌ها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷ هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شده‌اند.

۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷ هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست داده‌اند.

۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.

در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیده‌اند.