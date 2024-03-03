ارایه ۳۵ میلیون خدمت رایگان به مناطق محروم از سوی جهاد دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین اسدی، مسؤول هماهنگ کننده امور مرتبط با جهاد دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه جهاد دامپزشکی تاکنون ۳۵ میلیون خدمت رایگان در نقاط محروم و صعب‌العبور در زمینه‌هایی همچون واکسیناسیون، درمان، تشخیص، آموزش و ترویج و مدیریت بیماری‌های دامی انجام داده است، گفت: جهاد دامپزشکی کار و خدمات جهادی به ویژه در مناطق محروم و صعب‌العبور را با استفاده از ظرفیت سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی در حوزه پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دامی و آموزش و ترویج ادامه می‌دهد.

وی افزود: جهاد دامپزشکی از خرداد سال ۱۴۰۱ با سه مأموریت اصلی، ارائه خدمات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، پیشگیری از بیماری‌ها دامی، مدیریت بیماری‌ها و آموزش و ترویج مسائل مرتبط با دامداری‌ها در قالب اهداف اصلی و تخصصی این سازمان فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: در این رزمایش‌ها از ظرفیت‌های دیگر ارگان‌های دولتی و غیردولتی، سپاه و بسیج و گروه‌های جهادی، برای تسریع خدمت‌رسانی به مناطق صعب‌العبور استفاده می‌شود.

اسدی گفت: کنترل بیماری‌های دام و طیور از جمله وظایف سازمان دامپزشکی است که در این راستا می‌توان به منظور اجرای سیاست‌های این سازمان از استعداد و ظرفیت‌های گروه‌های جهادی در مناطق روستایی برای خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی استفاده بهینه کرد.

وی با بیان این که یکی از مهمترین اقدامات سازمان دامپزشکی کشور، برگزاری رزمایش‌های برنامه‌محور جهاد دامپزشکی است، تصریح کرد: اهم خدمات در این رزمایش‌ها به مناطق کم‌برخوردار و صعب‌العبور عشایری ارائه خواهد شد و این خدمات رایگان شامل واکسیناسیون، سمپاشی اماکن دامی، آموزش و ترویج و تشخیص و درمان دام‌های عشایری خواهد بود که در سنوات گذشته امکان‌پذیر نبود.