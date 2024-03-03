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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

صعود بانک کشاورزی به جایگاه۲ در جدول سهم از بازار اعتبارات اسنادی

صعود بانک کشاورزی به جایگاه۲ در جدول سهم از بازار اعتبارات اسنادی

بر اساس گزارش اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، بانک کشاورزی در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ موفق شد با کسب ۲۹.۱ درصد سهم از بازار اعتبارات اسنادی(LC)، جایگاه خود را به رتبه دوم شبکه بانکی کشور ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عملکرد مثبت شبکه شعب ارزی این بانک در یازده ماهه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۷۹ درصدی در شاخص عملیات بازرگانی واردات کالا و تحقق ۹۶.۲ درصدی برنامه عملیاتی سالانه این حوزه را رقم زده است.

بر اساس این گزارش، حوزه ارزی بانک کشاورزی همچنین در سال جاری تا پایان بهمن ماه، در شاخص کارمزدهای عملیاتی دریافتی ۳۵۴ درصد و در شاخص سود خالص عملیاتی ۴۴۵ درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید: خالص سود صرافی مهر بانک کشاورزی نیز نسبت به سال مالی گذشته، رشدی برابر ۴۳۰ درصد را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6044724

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