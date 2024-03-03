اشتغال جوانان قبل از ازدواج و فرزندآوری مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور و صد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تسلیت رحلت آیت الله امامی کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت مدرسه عالی شهید مطهری اظهار کرد: این بزرگمرد عمر خود را در راه اعتلای اسلام و نظام جمهوری اسلامی سپری کرد.

وی با اشاره به حضور غیرتمندانه مردم کشور و اصفهان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: همه اقشار مردم به ویژه رأی اولی‌ها حضوری جدی در این انتخابات پیدا کردند که جای تقدیر و تشکر دارد. از همه نامزدها نیز که تنور انتخابات را گرم کردند تشکر می‌کنم.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نمایندگان منتخب که مورد اعتماد مردم قرار گرفتند باید بدانند که مردم با درایت کامل مطالبه گری می‌کنند، بنابراین باید نسبت به وعده‌های داده شده عمل کنند.

وی ادامه داد: مردم آگاه و مؤمن با حضور خود در انتخابات تلاش‌های دشمن را خنثی کردند و به دنیا نشان دادند که ملت ایران همچنان در صحنه حضور دارد و پاسدار حاصل خون شهداست.

شریعتی تصریح کرد: به افراد منتخب عرض می‌کنم اکنون که خداوند توفیق خدمت به شما عطا نموده است، لحظه‌ای را در حل مشکلات مردم کوتاهی نکنید. مسائل مهم شامل اقتصاد، معیشت و اشتغال است که مردم در این زمینه مشکلات عدیده‌ای دارند. مردم در این انتخابات نشان دادند که پیمانه را نمی‌شکنند پس باید شما نیز به فکر آنها باشید.

وی بیان کرد: جوانان نیازمند اشتغال هستند و قبل از ازدواج و فرزندآوری اشتغال جوانان مهم است. بنابراین برای دنبال کردن این تاکید رهبری باید ابتدا به فکر این مشکل بود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قانون گذاران باید اولویت‌های اصفهان که تأمین آب در زاینده رود است و زیربنای کشاورزی، حفظ محیط زیست، صنعت و گردشگری به شمار می‌رود را دنبال کنند و از حقوق از بین رفته مردم اصفهان جانانه دفاع کنند.

وی افزود: نمایندگان همچنین باید از ظرفیت‌های اصفهان در حوزه گردشگری استفاده کنند، نسبت به این حوزه باید توجه ویژه صورت گیرد تا زیرساخت‌های جذب توریست اعم از مراکز اقامتی، حمل و نقل و … فراهم شود.

شریعتی خاطرنشان کرد: قانون گذاری از مهمترین وظایف نمایندگان است که بدون شناخت خواسته‌های واقعی مردم امکان پذیر نیست، بنابراین نمایندگان باید در بین مردم باشند تا مشکلات آن‌ها را پیدا و از حقوق آن‌ها دفاع کنند.

وی ادامه داد: عملکرد نمایندگان بر تارک تاریخ ماندگار خواهد شد و لازم است با شناخت و فهم مردم به جای سیاسی بازی و زد و بندهای خاص برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از نمایندگان می‌خواهم که با دخالت در عزل و نصب‌ها باعث انتصاب مدیران غیرمتخصص و بعضاً بی سواد نشوند زیرا با وجود مشکلات اقتصادی و… مردم طاقت حضور مدیران غیرمتخصص را ندارند.