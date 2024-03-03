به گزارش خبرنگار مهر، سریال «هفت سر اژدها» از اول ماه رمضان هر شب بعد از اذان مغرب و افطار از شبکه سه سیما به پخش می‌رسد.

«هفت سر اژدها» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و با حضور بازیگران مختلفی در فضای اجتماعی تهیه و تولید شده است.

این سریال در ژانر پلیسی ساخته شده است و یکی از بازیگران آن حمیدرضا امیری صفت معروف به حمید صفت خواننده رپ است. همچنین حمید گودرزی، مجید واشقانی، قطب الدین صادقی و … از بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.

تیزرهای این سریال این روزها از شبکه سه پخش می‌شود.

تصویربرداری این سریال از سال ۹۸ شروع شد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.

اسم ابتدایی سریال «طلاق» بود که برخلاف آنچه از عنوان «طلاق» در ذهن متبادر می‌شود، به مسایل خانوادگی نمی‌پردازد و قصه یک درام اجتماعی و سیاسی است که به مفاسد اقتصادی ورود کرده است. در نهایت عنوان سریال به «هفت سر اژدها» تغییر پیدا کرد.