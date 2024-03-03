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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

به کارگردانی ابوالقاسم طالبی؛

«هفت سر اژدها» سریال رمضانی شبکه‌۳ شد/حمید صفت به تلویزیون می‌آید

«هفت سر اژدها» سریال رمضانی شبکه‌۳ شد/حمید صفت به تلویزیون می‌آید

سریال «هفت سر اژدها» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی که در ژانر پلیسی ساخته شده است از ابتدای ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «هفت سر اژدها» از اول ماه رمضان هر شب بعد از اذان مغرب و افطار از شبکه سه سیما به پخش می‌رسد.

«هفت سر اژدها» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و با حضور بازیگران مختلفی در فضای اجتماعی تهیه و تولید شده است.

این سریال در ژانر پلیسی ساخته شده است و یکی از بازیگران آن حمیدرضا امیری صفت معروف به حمید صفت خواننده رپ است. همچنین حمید گودرزی، مجید واشقانی، قطب الدین صادقی و … از بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.

تیزرهای این سریال این روزها از شبکه سه پخش می‌شود.

تصویربرداری این سریال از سال ۹۸ شروع شد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد.

اسم ابتدایی سریال «طلاق» بود که برخلاف آنچه از عنوان «طلاق» در ذهن متبادر می‌شود، به مسایل خانوادگی نمی‌پردازد و قصه یک درام اجتماعی و سیاسی است که به مفاسد اقتصادی ورود کرده است. در نهایت عنوان سریال به «هفت سر اژدها» تغییر پیدا کرد.

کد مطلب 6044953
عطیه موذن

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    نظرات

    • ممنونم خودم حلش میکنم IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 3
      پاسخ
      بعد میگن صفت وصل نیست🤡
    • بهمن IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      2 2
      پاسخ
      بهترین سریال میشه..در حد چند برابر گاندو میشه بینندش
    • علی زارع IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      افتضاح ترین و مزخرف ترین

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