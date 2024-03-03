اعضای جدید فرهنگستان علوم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، صد و سی و هشتمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور اعضای این فرهنگستان و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد.
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در صد و سی و هشتمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم با گرامیداشت یاد دکتر مضطرزاده، عضو پیوسته فرهنگستان علوم اظهار کرد: دکتر مضطرزاده از دانشمندان بزرگ بود که اقدامات مؤثری در حوزه آموزش عالی انجام داده است.
وی همچنین از دکتر علی خلیلی عضو وابسته گروه کشاورزی فرهنگستان علوم که به تازگی درگذشته است، یاد کرد.
رئیس فرهنگستان علوم در این نشست بر مبنای پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، از اعضای این فرهنگستان دعوت کرد که از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان مستقر در خانه فناوران تهران بازدید کنند.
وی عنوان کرد: اگر اعضای فرهنگستان این دستاوردها را مشاهده کنند متوجه پیشرفت کشور در حوزههای مختلف خواهند بود.
دکتر مخبر دزفولی همچنین با اشاره به برگزاری کرسی نظریه پردازی در فرهنگستان علوم، خواستار ادامه برگزاری آن شد.
نخبگان نظریههای خود را ارائه دهند
آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در این نشست گفت: فرهنگستان علوم مجمع نخبگانی است، حال که هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی به فرهنگستان برگشته است، نخبگان نظریههای خود را از هر حوزهای ارائه دهند.
وی ادامه داد: اعضای فرهنگستان علوم پیش قدم شوند چراکه قلمرو هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی را به همه گروهها توسعه خواهیم داد تا همه علوم را شامل شود.
افزایش سهم کالا و خدمات از اقتصاد دانش بنیان
در ادامه نشست دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان شأنی از رئیس جمهور است پس وظیفه اش این است که همه دستگاهها را پشتیبانی کند تا در حوزه دانش بنیان فعال باشند.
وی با اشاره به نسلهای پیشرفت علم و فناوری که در کشور پشت سر گذاشتهایم گفت: در نسل اول که مربوط به دهه ۷۰ است، توسعه آموزش عالی و نشر علمی در دانشگاههای کشور اتفاق افتاد، در نسل دوم در دهه ۸۰ توسعه فناوری و توجه به فناوری نوظهور مدنظر بود، تأسیس شورای عتف، تدوین نقشه جامع علمی کشور، شکل گیری پارکهای علم و فناوری مطرح بود. در نسل سوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان شکل گرفت، قانون حمایت از شرکتها تدوین شد، تمرکز بر شرکتهای دانش بنیان و صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شد، ماده ۴۳ رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفت، مراکز نوآوری و مراکز نوآوری و زیست بومهای توسعه شکل گرفت. تا جایی که تا سال ۱۴۰۰ تقریباً شش هزار شرکت دانش بنیان داشتیم.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: در نسل چهارم با تأکیدات رهبری، قانون جهش تولید مصوب شد، با اجرای درست این قانون میتوانیم اقتصاد دانشی را شکل دهیم. در این دوره انتظار داریم افزایش سهم کالا و خدمات از اقتصاد دانش بنیان را شاهد باشم، در حال حاضر ۳ درصد از تولید داخلی به اقتصاد دانش بنیان اختصاص دارد امیدواریم به زودی به ده درصد برسد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در دوره جدید بر نفوذ فناوری در شرکتها و صنایع کشور تمرکز داریم، چراکه نیروی کار و انرژی ارزان، همچنان باعث میشود که تولید در کشور به صرفه باشد در صورتی که باید اقداماتی انجام دهیم تا فناوری مورد توجه قرار گیرد.
وی صادرات محصولات فناورانه و تمرکز بر نظام تأمین مالی را از دیگر اولویتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری دانست و بر ایجاد بانکهای خطرپذیر تاکید کرد.
تدوین نقشه راه اقتصاد دانش بنیان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری از تدوین نقشه راه اقتصاد دانش بنیان خبر داد و گفت: بر مبنای این برنامه حمایت از جریان اندیشه ورز در کشور، حمایت از جریان علم کشور، حمایت فناوری به عنوان محصول علم، توجه به نوآوری و کارآفرینی و در نهایت اقتصاد دانش بنیان مدنظر است. مخاطبان این طرح نخبگان، گروهها و هستهها، شرکتهای تجاری پایدار، صنایع و بنگاههای بزرگ، دستگاهها حاکمیتی هستند برای پیشبرد این نقشه راه هر یک از معاونتهای معاون علمی با این اولویتها اتصال پیدا کرده اند.
دهقانی فیروزآبادی اعلام کرد: هم اکنون ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم، با توجه به نوع فناوری و اشتغال و سهم در اقتصاد به سه گروه نوپا، نوآور و فناور تقسیم میشوند در حال حاضر ۸۰۰ شرکت فناور، ۲ هزار شرکت نوآور و ۷ هزار شرکت نوپا هستند. صادرات محصولات دانش بنیان از ۶۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار رسیده است.
وی پیشنهاد داد که فرهنگستان در حوزه اندیشه ورزی و علم به معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان رئیس جمهوری کمک کند.
در این نشست اعضای فرهنگستان علوم بر موضوعاتی نظیر مالکیت معنوی، علوم پایه، نظریه پردازی در علوم، هنربنیان شدن، جلوگیری از خام فروشی، اندیشه ورزی در هنر و ادبیات، ارتباط بنیاد علم با فرهنگستان علوم معاونت علمی رئیس جمهور تاکید کردند.
در بخش پایانی یکصد و سی و هشتمین جلسه مجمع عمومی، پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر علیاکبر صالحی استاد مهندسی انرژی دانشگاه شریف، دکتر عباسعلی مطلبی مغانجوقی استاد بهداشت موادغذایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر محمد شاهدی باغخندان استاد علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر محمد عبدالاحد استاد مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مطرح شد و پس از معرفی آنها توسط رؤسای گروههای علمی مربوط و بیان فعالیتهایشان، با تبادل نظر و با رأیگیری کتبی و اکثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین پیشنهاد عضویت وابسته دکتر سیدحسین حسینی استاد انگلشناسی دانشگاه تهران، دکتر صمد لطفالهزاده استاد بیماریهای داخلی دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر حسین مهدوی استاد شیمی دانشگاه تهران، دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد علوم سیاسی- روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مرتضی کریمینیا استاد علوم قرآنی، دکتر سعید سرکار استاد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر عباس عرفانیان استاد مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان علوم مطرح شد و پس از معرفی آنها توسط رؤسای گروههای علمی مربوط و بیان فعالیتهایشان، با تبادل نظر و رأیگیری کتبی و اکثریت آرا به تصویب رسید.
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