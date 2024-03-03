به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجاه و هشتمین جلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌های کشور، در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز کمیته، ۷ رئیس دانشگاه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: بر اساس رأی اعضای کمیته، دکتر مصطفی ظهیری‌نیا به عنوان رئیس دانشگاه هرمزگان، دکتر احمدرضا مظاهری به عنوان رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، دکتر علیرضا فارسی نژاد به عنوان رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر سید عباس موسوی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مسعود میرزایی شهرابی به عنوان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد حسین اعرابی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد و دکتر سعید جاودان سیرت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج انتخاب شدند.