به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، اختتامیه هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان استان تهران با استقبال بی‌نظیر علاقه‌مندان و حضور مدیران انجمن سینمای جوان و مدیران شهرداری تهران در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

پنجمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان استان تهران با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران در محل سالن همایش‌های این موزه از تاریخ ۷ الی ۱۰ اسفند ماه برگزار شد.

مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور مدیرعامل انجمن سینمای جوان کشور و اساتید و فیلمسازان فیلم کوتاه انجام شد، همچنین در این رویداد ۴۱ فریم عکس از عکاسان برتر سینمای جوان و ۵۸ فیلم کوتاه از فیلمسازان برتر استان تهران در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

این برنامه در ۴ روز از ساعت ۱۴ الی ۲۱ در بخش های از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ سانس اول نمایش فیلم؛ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ سانس دوم نمایش فیلم؛ از ساعت ۱۸ الی ۱۹ نقد و بررسی سه اثر برگزیده سینمای جوان با حضور کارشناسان میزبان علاقمندان بود.

کارگاه‌های تخصصی فیلمسازی نیز همه روزه از ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۱ باحضور اساتید به نام سینمای ایران همچون سیاوش کردجان (تدوین فیلم)، همایون اسعدیان (نقش کارگردان در انتخاب و هدایت بازیگر)، هادی مقدم دوست (مشکلات فیلم نامه نویس در نگارش فیلم کوتاه) و محمد علیزاده فرد (عناصر موثر در خلق اثر سینماتیک) با استقبال پرشور علاقه مندان برگزار شد.

همچنین آثار نمایشگاه دایمی عکس نیز هر روز در روزهای برگزاری رویداد از ساعت ۱۴ الی ۲۱ در معرض دید علاقه مندان به حوزه عکس قرار داشت.

وجه تمایز این دوره از هفته‌های فیلم و عکس سینمای جوان با دوره های گذشته، استقبال بی نظیر علاقه مندان در هوای سرد و برفی تهران و فضای هنری و بسیار مناسب موزه هنرهای معاصر و حضور چهره‌های شناخته شده سینما در این رویداد بود؛ علاوه بر این، میزان استقبال از سالن نمایش فیلم به حدی بود که هر روز تعدادی زیادی از مخاطبان به دلیل پر بودن سالن نمایش به صورت ایستاده آثار را تماشا می‌کردند.

در اختتامیه این برنامه که با حضور مدیران و اساتید سینمای جوان و مدیران شهرداری منطقه ۳ تهران برگزار شد، از اساتید به‌نام دفتر تهران و همچنین ۱۶ نفر از فیلمسازان و عکاسان تقدیر شد. همچنین فیلم برگزیده آرای مردمی با عنوان «دالِکه» به کارگردانی مهتاب شیخ انصاری نیز در انتهای مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.