اعتقاد راسخ به بازیکنان بومی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در آستانه بازی این تیم در اردبیل، اظهار کرد: با وجود مصدومیتی که نصیب بازیکنان تیم ما شده اما روند خوب تمرینی را پشت سر گذاشتیم و آمادگی کامل برای حضور قدرتمندانه در ادامه رقابت‌های لیگ دسته ۲ کشور را داریم.

وی تصریح کرد: بارش سنگین برف در ماه‌های گذشته اختلالی را در روند تیم و تمرینات آنها به وجود آورد اما به رغم سختی کار و تردد تیم به آستارا و سایر شهرها برای ادامه تمرین، توانستیم آمادگی تیم را حفظ کنیم.

سرمربی سابق تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: ما درس آموخته مکتب ملوان هستیم و خود بنده فردی جاه‌طلب هستم و به هیچ وجه از جایگاه فعلی تیم راضی نبوده و قطعاً تلاشمان را انجام خواهیم داد تا تیم آینده‌سازان با توجه به عظمت اردبیل در فوتبال ایران، ارتقا یابد.

پورغلامی افزود: قطعاً بازیکنان ما با تلاشی مضاعف انتظارات تیم و هواداران را برآورده خواهند کرد و برای نیم فصل دوم بنده سه بازیکن توانمند بومی را به مجموع تیم تزریق کردم تا بتوانیم بازی‌های سزاوارانه‌ای را در نیم فصل دوم انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قطعاً در آینده استعدادهای دیگری نیز به این تیم اضافه خواهد شد و بنده تا آخر فصل با تیم آینده‌سازان قرارداد دارم و در حد توان سعی خواهم کرد از بازیکنان بومی بیشتر بهره بگیرم.

پورغلامی با قدردانی از مدیریت ورزش شهرستان گردشگری سرعین در تأمین خوابگاه، سایر امکانات و همچنین تأمین زمین چمن طبیعی نیر اضافه کرد: در چمن مصنوعی آسیب دیدگی بازیکنان ما بسیار بالا است و امیدواریم با همراهی مسئولان استانی بتوانیم در زمین چمن طبیعی مناسب و با کیفیت بازی‌های خود را انجام دهیم و مشکلات و نارسایی‌ها برطرف شود.

وی بیان کرد: باید در ماه مبارک رمضان یک بازی را بعد از افطار زیر نور برگزار کنیم که مسئولان قول دادند تا مشکل استادیوم تختی را هر چه سریع‌تر برطرف کرده تا ما بتوانیم این بازی را به خوبی برگزار و از تیم رقیب میزبانی کنیم.

پورغلامی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بنده از نقطه نظرات پیشکسوتان فوتبال نیز استفاده می‌کنم و قطعاً در کادر فنی اصل بر مشورت است تا بتوانیم جایگاه تیم را حفظ کرده و در نیم فصل رده‌های بالاتر را هدف‌گذاری کنیم.

وی با قدردانی از مالک باشگاه و سرمایه‌گذار این تیم تصریح کرد: اگر اردبیل می‌خواهد یک تیم مناسب در لیگ‌های بالاتر داشته باشد، باید هماهنگی بین همه مسئولان انجام شده و با دلسوزی تمام بتوانیم به لیگ‌های برتر صعود و شایستگی‌های فوتبال اردبیل را به اثبات برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال باشگاه آینده سازان اردبیل گفت: بنده بازی‌ها و نتایج آن را به قضا و قدر نمی‌سپارم بلکه با تحلیل و آنالیز بازی تیم‌های رقیب سعی خواهیم کرد تا نیم فصل دوم در بهترین جایگاه قرار گیریم.