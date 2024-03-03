به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، طی حکمی از سوی «دکتر مجید عشقی»، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، «مهدی مساحی» که تا پیش از این مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس بود، با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی مالی از دانشگاه امیرکبیر بوده و پیش از حضور در سازمان بورس، از سال ١٣٩١ در بازار سرمایه فعالیت داشته و عهده‌دار سمت‌هایی همچون «مشاور مدیریت ریسک در ناشران و نهادهای مالی»، «مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد»، و «سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران» بوده است.

همچنین طراحی و پیاده‌سازی سیستم نظارت بر بازار آتی شرکت بورس کالای ایران نیز توسط وی انجام شده است.

در سوابق مساحی تدریس دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های مالی در دانشگاه‌های معتبر و همچنین ارائه مقالات متعدد علمی در مجلات بین‌المللی در حوزه مالی و هوش مصنوعی نیز به چشم می‌خورد.



در پایان نیز از زحمات جناب آقای مهدی حاجیوند که طی یک سال گذشته عهده دار این سمت بودند تقدیر به عمل آمد؛ همچنین ایشان در سمت مشاور رئیس سازمان در امور سهام عدالت ابقاء شدند.