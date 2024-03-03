به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند با بیان اینکه حرکت قطارها در تمام ایستگاه‌های خط یک از سر گرفته شده است، گفت: ساعت ۱۹:۱۰ امروز، به علت بروز حریق در سیستم الکترونیکی RS در ایستگاه شوش، برق خط یک حدفاصل ایستگاه‌های ۱۵ خرداد تا شهید بخارایی قطع و حرکت قطارها متوقف شده بود که این مشکل برطرف شده و اکنون خدمات‌رسانی در این خط بدون مشکل در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه حریق پست برق ایستگاه شوش در همان دقایق ابتدایی توسط سازمان آتش‌نشانی اطفا شد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه آسیبی به مسافران و شهروندان وارد نشد.

زند تصریح کرد: با تلاش کارکنان و تکنسین‌های فنی شرکت بهره‌برداری مترو تهران، برق این بخش از خط یک در ساعت ۲۱:۰۵ وصل و خدمات‌رسانی از سر گرفته شده است.