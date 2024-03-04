جشن نیکوکاری در مدارس آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن عید نوروز، بهرسم نیکوکاری و نوع دوستی، جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور در کلیه مدارس استان و طی مراسم نمادین استانی در مدرسه حجاب ناحیه دو تبریز برگزار شد.
غلامعلی ملامهدی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در ادامه این مراسم با قدردانی از تلاشهای آموزش و پرورش در پیشبرد برنامههای خیرخواهانه، گفت: دانشآموزان استان، پیشتاز اقدامات خیرخواهانه هستند.
وی متذکر شد: ۲۷۴ نفر از دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در سال گذشته در رشتههای شاخص در کنکور سراسری قبول شدهاند و این اتفاق در نتیجه نوع دوستی هم استانیهای عزیز روی داده است؛ اگر کمیته امداد موفقیتی در امر آموزش دانشآموزان تحت حمایت این نهاد داشته است، این موفقیت را مدیون تلاشهای مدیران مدارس و معلمانی هستیم که شرایط را برای همراهی و کمک دانشآموزان نوع دوست فراهم نمودهاند.
مسعود سعادتی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این مراسم، هدف از برگزاری این جشن را اشاعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تمرینی برای انسان دوستی عنوان کرد و ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان و قدردانی از عوامل اجرایی مدرسه حجاب ناحیه دو تبریز، گفت: قرار گرفتن روز نیکوکاری در آستانه ماه مبارک رمضان، اتفاقی بسیار معنادار و نشان از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است که همواره در نوع دوستی و دلسوزی برای عزیزان، آشنایان و دوستان پیشتاز هستند.
وی افزود: همواره از کسانی که در مقطعی دور از وطن هستند، شنیدهایم مهروزی در کشور ما قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست و این موضوع نشأت گرفته از فرهنگ و باورهای دینی ما است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نوع دوستی، عامل زنده ماندن و نشاط و امیدواری جامعه نسبت به آینده است و شما دانشآموزان که نسل آینده این سرزمین هستید نیز باید حافظ این باور و ارزش باشید؛ نوع دوستی در نظام آموزشی ما و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تاکید است.
سعادتی در پایان با تاکید بر لزوم استمرار و تداوم کمک به نیازمندان، متذکر شد: موضوع کمک به نیازمندان و دیگران یک امر دائمی است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد، از این رو باید باید در تسری روحیه کمک به دیگران، کوشا باشیم.
شایان ذکر است؛ در پایان این مراسم، دانشآموزان کمکهای نقدی خود را در پایان به صندوقها انداختند.
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