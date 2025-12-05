انتشار فهرست محصولات آرایشی لب فاقد مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر، نبود مستندات ترکیبات و عدم رعایت ضوابط ایمنی، در زمره اقلام غیرمجاز قرار گرفته‌اند. این فهرست شامل موارد زیر است:

رژلب جامد:

YORN، JULIUS، CALISTA، JOUCCC

رژلب مایع و برق لب:

ROMANTIC MATTE، MAGIC YOUR LIFE، Fruit، Ramesh

تینت لب:

ROMANTIC RAIN، hold morning

بالم لب:

DROHOO، ROMANTIC MATTE، THE BODY SHOP Coconut

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز به دلیل نامشخص بودن ترکیبات و شرایط تولید، می‌تواند باعث بروز حساسیت و آسیب‌های پوستی شود. این اقلام در اولویت اقدامات نظارتی سازمان قرار دارند و مسیر توزیع آنها در حال بررسی است.

همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه، موارد را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش کنند. سازمان غذا و دارو تأکید کرد برخورد قانونی با عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها با همکاری نهادهای نظارتی ادامه خواهد داشت.