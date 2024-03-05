به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بوعذار پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین افتتاحیه ششمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور که در شوش برگزار شد، در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز مراسم افتتاحیه ششمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور با حضور هنرمندان منتخب و کاروان‌های راهیان نور در یادمان فتح‌المبین شوش برگزار شد.

وی با بیان اینکه هنرمندان شهرستان شوش با اجرای نمایش خیابانی «مربع چهار در چهار» به کارگردانی محمد رضا منصوری آغازگر این رویداد ملی بودند، اضافه کرد: استقبال خوبی توسط مردم و راهیان نور از این اجرای خیابانی صورت گرفت؛ راهیان نور متعلق به همه مردم ایران است و همه مدیران و هنرمندان باید برای رونق این جریان همت کنند.

بوعذار ادامه داد: مراسم افتتاحیه نمایش محیطی «گم‌گشته» با روایتی از ایثار مادران شهدا به معرفی شهدای خوزستان پرداخت که تحسین همگان را برانگیخت؛ همچنین نمایش خیابانی «جای خالی تو» به کارگردانی حسام شریعتمداری از لرستان حکایت زندگینامه یکی از شهدای شاخص را برای زائران راهیان نور روایت کرد که با استقبال عموم مخاطبان مواجه شد.

مدیر کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خوزستان گفت: هنرمندان یزدی با اجرای نمایش «شربت شهادت» به کارگردانی ابوالفضل کریم زاده نائینی آخرین اجرای مراسم افتتاحیه ششمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور را رقم زدند.

به گزارش مهر، ششمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور از ۱۵ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ به همت ستاد مرکزی راهیان نور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان برگزار می‌شود.