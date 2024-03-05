به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد جعفری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فرهنگی هنری امامت و مهدویت اظهار کرد: این جشنواره به مدت دو ماه در ماه‌های رجب و شعبان برگزار شده که همین امر موجب برکات مضاعفی برای شرکت کنندگان شده است.

دبیر سومین جشنواره امامت و مهدویت گفت: این جشنواره امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد شرکت کنندگان رشد سه برابری داشته است.

جعفری عنوان کرد: بالغ بر ۵۳ هزار نفر در سومین دوره جشنواره امامت و مهدویت شرکت کردند که تعداد شرکت کنندگان آمار قابل توجهی است.

وی همچنین ابراز کرد: ۱۵۱۴ کتاب و ۷ هزار اثر توسط دانش آموزان در این دوره از جشنواره تولید شد.

دبیر سومین جشنواره امامت و مهدویت گفت: ۱۲۰ پیش رویداد در راستای برگزاری سومین جشنواره امامت و مهدویت برگزار شد و کتاب صحیفه عسکریه امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) نیز ترجمه شد که در در مراسم اختتامیه از آن رونمایی می‌شود.