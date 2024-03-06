کاشت ۳۰ هزار اصله نهال در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل شامگاه سه‌شنبه در مراسم روز درختکاری در اردبیل، اظهار کرد: در سطح کشور و با حمایت دولت مردمی کاشت یک میلیارد نهال در مدت چهار سال هدف‌گذاری شده که سهم استان اردبیل ۴۰ میلیون اصله نهال در این مدت است که امسال کاشت ۱۰ میلیون نهال هدف‌گذاری شده است.

سید کمال‌الدین میرجعفریان تصریح کرد: ما باید از ظرفیت فضاهای نظامی، انتظامی، آموزشی و سایر زمین‌های بلااستفاده، بهره برده تا زمینه برای کاشت نهال فراهم آید.

وی گفت: با توجه به اهمیت زراعت چوب و درآمدزایی در این بخش، شایسته است این زراعت نیز در استان توسعه پیدا کند تا متناسب با زمین و تأمین منابع آب، زراعت و کشت چوب را با هدف تأمین نیازمندی صنایع چوبی اجرایی و عملیاتی کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل به تفاهمنامه امضا شده بین سپاه و بسیج و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهمنامه سعی بر این است تا از ظرفیت سپاه، بسیج و نیروهای مسلح برای توسعه کاشت نهال و صیانت و حفاظت از آن بهره‌برداری شود.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: استان اردبیل باید به متوسط سرانه فضای سبز مطلوب دست پیدا کند که در این زمینه انتظار می‌رود برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها به شکل مطلوب انجام شده و توسعه همه‌جانبه سبزینگی را در استان شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته درختکاری علاوه بر اردبیل، در سایر شهرهای استان نیز عملیات کاشت درخت و غرس نهال آغاز شد تا با همت فراگیر و عمومی امسال زمینه برای کشت ۱۰ میلیون اصله نهال در جای جای استان فراهم آید تا در ظرف چهار سال آینده بتوان ارتقای سرانه فضای سبز استان اردبیل را شاهد بود.