یکی از مقرهای فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی درهم کوبیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبرد نیروهای فلسطینی با عناصر اشغالگر صهیونیست در بخش‌ها و محورهای مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.

خبرنگار المیادین مستقر در نوار غزه گزارش داد که رزمندگان فلسطینی در حال حاضر وارد نبرد و درگیری‌های شدید با اشغالگران متجاوز در غرب و جنوب شرق شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه شده اند.

نیروهای وابسته به سرایا القدس نیز اعلام کردند که موفق شدند مقر فرماندهی عناصر صهیونیست را در جنوب شهر غزه هدف قرار دهند.

این عملیات موفقیت آمیز رزمندگان فلسطینی با شلیک چندین خمپاره صورت گرفت.

نیروهای سرایا القدس همچنین یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را از نوع نمیر با خمپاره‌های تاندوم در خیابان ۱۰ واقع در جنوب محله الزیتون منهدم کردند.