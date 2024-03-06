به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که توپخانه رژیم صهیونیستی ساعتی قبل منطقه‌های المغراقه، الزهرا، شرق منطقه البریج و شمال اردوگاه النصیرات را واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

این در حالی است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز پی در پی اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی را در شرق رفح بمباران می‌کنند.

این حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی تعداد زیادی زخمی برجای گذاشته که حال اکثر آن‌ها وخیم گزارش شده است.

در میان این زخمی‌ها تعداد زیادی کودک نیز حضور دارند.

حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های شرقی شهر رفح نیز ادامه دارد.