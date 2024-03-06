عملیات لایروبی کانال انتقال آب سیمین دشت تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا ارسطویی گفت: لایروبی کانال آبیاری سیمین دشت همه ساله به منظور آماده‌سازی این شبکه برای انتقال و توزیع مناسب آب و در راستای افزایش راندمان، سرعت انتقال آب شرب به گرمسار، توزیع عادلانه آب بین کشاورزان و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در تأسیسات آبی سیمین دشت تا مرز استان تهران اقداماتی از جمله لایروبی و پاکسازی کانال به صورت شبانه‌روزی به مدت دو ماه، پاکسازی کامل و بازگشایی کالورت‌ها وآکاداکت‌ها توسط لودر، حمل رسوبات و جابجایی لجن‌ها دربازه‌ای از مسیر توسط ۸۰ دستگاه کامیون، عملیات تعمیر سرویس ۱۱ دریچه آبگیر، بوته کنی در مسیر و برم کانال، ترمیم شکستگی، مرمت و بازسازی لاینینگ‌های کانال در ۲۰ نقطه انجام شد.

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: کانال سیمین دشت نیاز آب شرب و صنعت شهرهای گرمسار و آرادان ونیز شبکه آبیاری کشاورزی گرمسار در استان سمنان و همچنین نیاز حدود ۶۰۰ هکتار از باغ‌های استان تهران را تأمین می‌کند.

وی تاکید کرد: این فعالیت‌ها در راستای راهبرد اصولی شرکت آب منطقه‌ای تهران به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم منطقه برنامه‌ریزی شد تا بتوانیم در سال آبی جدید در خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش تلاش کنیم.

گفتنی است: بند انحرافی و کانال سیمین دشت با هدف جداسازی آب رودخانه حبله رود و جلوگیری ازشور شدن آن و انتقال ۱۵ مترمکعب در ثانیه از منابع آب رودخانه حبله‌رود به شهرستان گرمسار در سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رسید.

این کانال به موازات راه آهن شمال و رودخانه حبله رود درجهت شمال به جنوب وبا احداث سازه‌های تقاطعی متعدد با رودخانه حبله رود و مسیل‌های مشرف به آن همراه بوده و بازه‌ای به طول ۲۲ کیلومتر آن در محدوده استان تهران واقع است.

در سال جاری با ورود سامانه بارشی در حوضه به ویژه در شمال شرق و سیمین دشت به تاریخ (۱۷ و ۱۸ خردادماه) موجب سیلابی شدن مجاری شده و خسارات مالی فراوانی را موجب شد، ادامه روند بارش در این تاریخ در جنوب حوضه و ورود رسوبات فراوان در بند سیمین دشت و قطع آب کانال و انسداد حدود ۲ کیلومتر از کانال در مرز دو استان را باعث شد.