انسداد مرزهای کشور باید محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضا پور خاقان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری تربت حیدریه اظهار کرد: طول مرزهای شرقی بسیار زیاد است و باید به فکر انسداد مرزهای شرقی و آن دسته از نقاطی باشیم که به خاطر عدم ثبات کشورهای همسایه، جوان این مرز و بوم را در معرض آسیبها و تهدیداتی که دشمنان از آن سوی مرزها برنامه ریزی کردند، باشیم.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: باید بودجه لازم برای انسداد مرزی با تجهیز و استفاده از وسایل الکترونیکی، دوربینهای دید در شب، دوربینهای حرارتی و پهبادهایی که در راستای مرزبانی استفاده میشود اختصاص یابد، چرا که در قالب مهاجرین ممکن است تروریستها نیز وارد کشور شوند.
وی گفت: نسبت به برخی نقاط که ممکن است در کشورهایی که دچار به هم ریختگی و عدم ثبات هستند و نظارت لازم را ندارند این خطر بیشتر و به تبع آن بار مرزبانی بر دوش مرزبانان در آن نقاط از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پورخاقان گفت: البته مرزبانان و نیروهای مسلح کشور هوشیار و مقتدرانه آماده دفاع از مرز و بوم این کشور هستند، در عین حال انسداد مرزی باید تحقق پیدا کند و به بودجه انسداد مرزها نیز توجه ویژه شود.
معاون قوه قضائیه به انتخابات ۱۱ اسفند نیز اشاره کرد و ضمن تمجید از حضور حماسی مردم، اظهار داشت: دشمن گمان میکرد تنها ۱۳ درصد در انتخابات شرکت میکنند، اما حضور ۴۲ درصدی مردم در انتخابات نشان از بصیرت و آگاهی آنها دارد و این بدان معناست همان کسانی که سال ۵۷ با شور و حرارت در پیروزی انقلاب سهیم بودند همچنان با تمام وجود پای کار انقلاب و نظام هستند.
وی گفت: قطعاً در آینده ثمرات این حضور را خواهیم دید و دشمنان مایوستر از گذشته به وجود انقلاب اسلامی با پشتوانه مردمی اعتراف میکند.
تربت حیدریه- معاون قوه قضائیه گفت: انسداد مرزها باید تحقق پیدا کند و به بودجه این موضوع نیز توجه ویژه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضا پور خاقان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری تربت حیدریه اظهار کرد: طول مرزهای شرقی بسیار زیاد است و باید به فکر انسداد مرزهای شرقی و آن دسته از نقاطی باشیم که به خاطر عدم ثبات کشورهای همسایه، جوان این مرز و بوم را در معرض آسیبها و تهدیداتی که دشمنان از آن سوی مرزها برنامه ریزی کردند، باشیم.
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