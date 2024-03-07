خسارت سیل سیستان و بلوچستان در حوزه کشاورزی

‌به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۱۶ اسفند وزیر جهاد کشاورزی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. علت سفر خسارت‌هایی است که به دلیل سیل این استان در بخش کشاورزی رخ داده است. از هفتم اسفند بارندگی‌هایی در جنوب و شرق کشور آغاز شد تا در روستاها و شهرهای استان سیستان و بلوچستان سیل جاری شود، سیلی که سبب‌ساز محاصره برخی روستاها شده است.

وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در این استان برای رسیدگی به مشکلات کشاورزی و دامداران منصوب کرد. وی دستور داد تا با تمهیدات و اقدامات مؤثر تمام توان و امکانات خود را به طور ملموس، مستمر و پیگیر برای جبران خسارات و مدیریت بحران در مناطق سیل زده و آسیب دیده به کار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی، همچنین مأموریت داد تا خرید تضمینی دام، تأمین امانی نهاده‌های دامداران روستایی و عشایری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان امور عشایری ایران پیگیری شود.

نیکبخت از شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور خواست تا نسبت به کمبودهای احتمالی کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، گوشت و....) همکاری لازم را به عمل آورند.

تنظیم بازار نوروز و ماه مبارک

به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم و تأمین بازار کالای اساسی در دستور کار مدیران وزارت جهاد کشاورزی است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ذخیره سازی میوه و خرما این ایام اشاره کرد و گفت، توزیع از ۲۲ اسفند برای تنظیم بازار میوه شب عید آغاز می‌شود. گفتنی است توزیع خرما ماه مبارک رمضان از ۱۵ اسفند در شهرستان‌ها شروع شده است.

توزیع میوه شب عید تنظیم بازار شامل سیب، پرتقال و خرما شهر تهران نیز بر عهده سازمان میادین است که در حال حاضر این سازمان نسبت به تهیه محصولات مورد نیاز در ماه مبارک اقدام کرده و در سطح ۳۰۰ نقطه میادین تره بار و بازارچه‌های سطح شهر عرضه آغاز خواهد شد.

حدود ۵ هزار تن سیب و پرتقال و ۳۰۰ تن خرما برای شب عید و ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده که این میزان در صورت نیاز شهروندان قابل افزایش خواهد بود.

در راستای تأمین دو بازار نوروز و ماه رمضان تعرفه صادرات برخی اقلام از جمله خرما و سیب درختی افزایش یافت. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نوشت، صادرات سیب درختی صرفاً با اخذ عوارض معادل ۳۵ درصد ارزش صادراتی آن از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به مدت ۳ ماه از تمام گمرکات اجرایی میسر است.

توزیع حبوبات با نرخ تنظیم بازار

شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و بر اساس مصوبات ابلاغ شده، انواع محصولات از جمله حبوبات را با قیمت مصوب توزیع می‌کند.

بر این اساس، انواع حبوبات با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار و در بسته‌بندی‌های مناسب برای مصرف خانوار تأمین شده است که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تعادل‌بخشی به بازار، این محصولات را در سراسر کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توزیع و در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

تعیین قیمت خرید تضمینی اقلام اساسی

نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نهایی شد. به این ترتیب خرید تضمینی هر کیلو گرم دانه آفتابگردان ۳۲، سویا ۳۶، کاملینا ۳۳، کلزا ۳۵ و گلرنگ ۳۲ هزار تومان تعیین و اعلام شد.

رایزنی برای نرخ تضمینی جو، برنج و ذرت انجام شده و قرار است در جلسه هفته آینده شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی کشاورزی تعیین تکلیف شوند.

‌مهلت دوباره برای کشاورزی قراردادی

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت، در پی استقبال کشاورزان، مهلت کشاورزی قراردادی ۲۲ استان تا پایان وقت اداری ۲۶ اسفندماه سال جاری تمدید شده است.

گفتنی است، وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سیاست حمایت از تولید داخل، اقتصادی شدن کشاورزی و ارتقای خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن انعقاد قرارداد خرید تضمینی، از سیاست‌های حمایتی در جهت رونق کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در طرح کشاورزی قراردادی استفاده می‌کند.

درختکاری راه نجات از انباشت کربن

پانزدهم اسفند مصادف با پنجم مارس روز درختکاری است. ایران در تولید دی اکسید کربن رتبه ششم و در ترسیب کربن رتبه ۴۲ را در جهان دارد. یکی از مهمترین اقدامات برای ذخیره ترسیب کربن، درختکاری است.

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از امسال کلید خورد. قرار است این طرح در مدت زمان ۴ سال انجام شود. مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت عنوان کرد، در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و آماده کردن نهال تا امروز ریالی از محل دولتی پرداخت نشده اما در تولید نهال معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افت تحت هر عنوانی مثل مناسب نبودن خاک یا اینکه شرایط برای نهال مطلوب نیست، اتفاق می‌افتد.

در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت سعی شده کاشت نهال با شیوه‌های نو انجام شود. در حال حاضر در برخی نهالستان‌ها دستگاه‌هایی به کار گرفته شده است که رطوبت خاک را تعیین یا آفت زدگی را مشخص می‌کند. فعالیت‌ها به سوی حرکت کرده که با کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا قرار است بهره‌وری حداکثری باشد و در طرح کاشت درخت، افت نهال به حداقل برسد.

استان‌هایی که از شیوه‌های نوین در طرح کاشت نهال بهره گرفته‌اند می‌توان به استان‌های البرز، خراسان رضوی، ایلام و کردستان اشاره کرد. همکاری با شرکت‌های دانش بنیان بستری برای کاهش ریسک در این حوزه است. ‌