سرهنگ حسین ترکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر اصفهان موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی‌های میدانی و انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و همچنین جمع آوری سرنخ‌های موجود در صحنه‌ها، رد پای دو سارق سابقه دار را در این سرقت‌ها به دست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه با رصد هوشمندانه کارآگاهان، مخفیگاه متهمان در شهر اصفهان شناسایی و در عملیاتی ضربتی هر ۲ متهم دستگیر و بخشی از اموال مسروقه به همراه آلات و ادوات سرقت از آنها کشف شد.

وی با اشاره به اینکه سارقان دستگیر شده در تحقیقات انجام شده تا کنون به هفت فقره سرقت منزل به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند گفت: تحقیقات در خصوص سایر سرقت‌های احتمالی از این سارقان همچنان ادامه دارد.