سرقت ۴۰ میلیاردی از ۲ منزل در اصفهان کشف شد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع ۲ فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت و انجام اقدامات تخصصی ،۳ سارق را شناسایی و طی یک عملیاتی ضربتی و منسجم پلیسی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارقان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات انجام شده به سرقت منزل اقرار که ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند