به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، خانواده و بانوان خراسان شمالی در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای حل معضلات و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی باید تمام دستگاههای اجرایی پیشقدم شوند.
وی در ادامه افزود: راه حل کاهش معضلات و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نسخه پیچیدن نیست بلکه هر دستگاه اجرایی باید در این حوزهها پیشقدم شود تا با همافزایی و اهتمام جدی بر موضوعات کار را ادامه دهند.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: تحول در شاخصهای اجتماعی تنها با ارائه برنامههای راهبردی امکانپذیر است، بنابراین جایگاه کارگروه باید رعایت و موضوعات ضروری و اولویتدار استان مورد بررسی قرار گیرد.
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