جام ایراندخت روی دستان دختران پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم و پایانی دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو "جام ایراندخت" یادواره شهیده شاخص ورزش کشور «شهناز حاجی شاه» امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه با برگزاری مبارزات اوزان ۴۹-، ۵۷-، ۶۷- و ۷۳+ کیلوگرم در سالن خانواده تکواندو با حضور مهمان ویژه، دکتر مریم کاظمی پور معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و هادی افشار مدیر ورزش شرکت نفت نیز در مراسم اختتامیه حضور داشت.

در پایان این رقابت‌ها تیم پارس جنوبی با کسب ۵۶۲ امتیاز و کسب عنوان قهرمانی روی سکوی نخست ایستاد. آکادمی ویسی با کسب ۴۳۴ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از خود کرد و پایگاه سلامتی رها و بیمه تجارت نو به ترتیب با کسب ۴۰۱ و ۳۴۸ امتیاز سوم و چهارم شدند.

در این دوره از سابقات ۱۰ تیم‌های آکادمی تکواندو ویسی، لوازم خانگی میکس پلاس، پایگاه سلامتی رها، بیمه تجارت نو، آکادمی ورزشی کسری، هیأت تکواندو نوشهر، آکادمی آترا، دیار، شهر رنگ دورود و پارس جنوبی به همراه ۶۰ تکواندوکار به صورت انفرادی و به سبک گرندپری به رقابت پرداختند.

در روز پایانی و در وزن ۴۹- کیلوگرم سعیده نصیری با غلبه بر مریم ملکوتی خواه از تیم پایگاه سلامتی را در فینال، یک پیروزی شیرین برای پارس جنوبی کسب کرد. تینا مدانلو از تیم بیمه تجارت نو در دیدار پایانی وزن ۵۷- کیلوگرم در مبارزه با نگار عزیزی از پایگاه سلامتی رها در ۲ راند به برتری دست یافت و اول شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم ساغر مرادی از تیم آکادمی ویسی برابر یلدا ولی نژاد از تیم آکادمی کسری به میدان رفت و توانست برابر یکی از سنتی‌ترین رقبای خود ۲ بر یک به برتری برسد و قهرمان شود. زیبن اسدی از تیم پایگاه سلامتی رها در مبارزه نهایی وزن ۷۳+ کیلوگرم برای دومین هفته پیاپی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند. او در فینال برابر زهرا پوراسماعیل از بیمه تجارت نو پیکار کرد و در ۲ راند پیروز میدان شد.

در پایان مبارزات هفته چهارم نرگس فرخی نژاد از کرمان و سارا شجیع از آذربایجان غربی به عنوان برترین داوران این دو روز پایانی معرفی شدند. زینب اسدی نیز برترین بازیکن روز دوم هفته پایانی لیگ لقب گرفت.

همچنین مهروز ساعی از تیم پارس جنوبی به عنوان بهترین مربی، سمیه عباسی از تیم دیار به عنوان بهترین سرپرست، الهام حقیقی از آکادمی ویسی بهترین تکواندوکار، مریم کوثری از خراسان رضوی به همراه زهرا عشیری از خوزستان به عنوان بهترین داور انتخاب و معرفی شدند. ضمن اینکه جام اخلاق هم به تیم آکادمی کسری اهدا شد.