افزایش شاخص اقتصاد تعاون در بهمن ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون، شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده رونق است. بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجی فعالان اقتصادی تعاون؛ شامخ کل در بهمن ماه ۱۴۰۲ با رقم ۵۱.۴۲ با افزایش نسبی در مقایسه با دی ماه (۴۹.۳۸)، بنابراین اقتصاد تعاون از وضعیت رکود اقتصادی خارج شد و در مرز رونق قرار دارد.
عدد شاخص رشته فعالیتهای صنعتی بخش تعاون در بهمن ماه (۵۱.۶۴) در مقایسه با دی ماه (۵۱.۴۰) تغییر معناداری نداشته و همچنان بیانگر وضعیت رونق اقتصادی در بخش صنعت است؛ همچنین عدد شاخص رشته فعالیتهای خدماتی بخش تعاون در بهمن ماه (۵۱.۲۳) در مقایسه با دی ماه (۴۷.۰۷)، افزایش نسبی داشته و در وضعیت رونق اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به عدم تغییر در رقم شاخص کل صنعت و رشد شاخص کل خدمات در بخش تعاون، مهمترین دلیل خروج از وضعیت رکود در شاخص کل شامخ تعاون، افزایش شدت فعالیتها و رونق کسب و کارهای بخش خدماتی در پایان سال است. افزایش مؤلفههای ” میزان سفارشات جدید مشتریان” و “موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده ” متأثر از افزایش تولیدات و شدت فعالیتها در ماههای پایانی سال است.
کاهش مؤلفه میزان مصرف حاملهای انرژی شرکت همزمان با افزایش برودت هوا، بیانگر محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی، بخصوص قطعی گاز در واحدهای تولیدی است.
به باور کارشناسان، طبق نتایج بدست آمده از مؤلفه ” انتظارات در ارتباط با فعالیتهای شرکت در ماه آینده” از نظر تعاونگران، دولت میتواند با راهکارهای مناسب در کنترل نرخ ارز و ثبات در بازار و نیز اجرای صحیح قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی خود از شرکتهای تعاونی، موجب تعدیل آسیبهای وارده به فعالان حوزه تعاون و در نتیجه حفظ ثبات اقتصادی اقتصادی کشور شود.
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