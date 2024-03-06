به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین یوسفی عصر چهارشنبه در کار گروه زیر ساخت و خدمات جهادی کنگره ملی دو هزار شهید استان گفت: اولین کنگره دو هزار شهید استان سال ۱۳۹۷ برگزار شد و از یک سال قبل هم کار تجزیه و تحلیل کنگره قبل شروع شد تا نواقص موجود در آن رفع شود.

به گفته وی اولین جلسه شورای عالی سیاست گداری کنگره با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار و ۱۳ سیاست کلی در این خصوص تصویب شد.

وی با اشاره به این که پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی باید با نام و یاد شهدای استان بهره برداری شوند، خاطر نشان کرد: با وجود همه اقدامات انجام شده هنوز شهدای شاخص خراسان جنوبی نتوانسته‌ایم به خوبی معرفی کنیم لذا با کارهای که باید انجام دهیم مانند با نصب المان‌ها و نامگذاری خیابان‌ها اقدامات مناسبی در این خصوص باید انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: کارگروه‌ها و کمیته‌های کنگره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هم دیگر باید برنامه‌های مورد نیاز را برای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت اجرا کنند تا با استفاده از ترویج فرهنگ شهادت امید آفرینی در اتفاق بیفتد.

یوسفی با بیان این که ستاد کنگره شهدای استان به عنوان ستاد دائمی به فعالیت خود ادامه خواهد داد، تصریح کرد: جمعیت خادمین شهدا هم در مکان‌های مختلف و در فضای باز برنامه‌های خود را در این خصوص برگزار می‌کنند.

جانشین فرمانده سپاه استان گفت: به همه کارگروه‌ها و کمیته‌ها از قبل اعلام کرده‌ایم که تا ۱۵ اسفند ماه برنامه‌های خود را به ما اعلام کنند تا در جلسه ستاد اجرایی منابع مالی آنها تأمین شود.

وی اظهار کرد: شهدای شاخص هر شهرستان را به تفکیک در حال شناسایی هستیم تا کارهای شاخصی در قالب دومین کنگره دو هزار شهید استان در خصوص هر شهید انجام شود.

به گفته وی در قالب کمیته خدمات درمانی کنگره باید نقاط ضعف در این حوزه شناسایی و به خوبی رفع شوند.

یوسفی گفت: در طراحی نام هر شهر از ظرفیت کنگره دو هزار شهید باید به خوبی بهره گرفته شود.