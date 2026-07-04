کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی؛ روایت یک حرکت مردمی

سردار علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان گفت: هفتم مهرماه سال جاری، با برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی استان، اجلاسیه پایانی این کنگره با بهرهگیری از ابزار هنر برگزار میشود.
وی تصریح کرد: توجه به انجام کارهای هنری در دومین کنگره شهدای استان یکی از ویژگیهای اصلی آن است که در این راستا، از ۳۱ شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی در محل نمایشگاه بینالمللی استان برگزار خواهد شد.
سردار یوسفی یادآور شد: از آنجایی که بر اساس فرمایشات رهبر شهید، در این کنگره استفاده از ابزار هنر در اولویت قرار دارد، ۱۲۰ نفر به طور شبانهروز در این خصوص فعالیت میکنند تا به مدت هشت شب، برنامههای هنری متنوعی اجرا شود که امیدواریم شاهد استقبال گسترده مردم در این زمینه باشیم.
اولین کنگره
دبیر اجرایی دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان با اشاره به اینکه اولین کنگره شهدای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۷ برگزار شد، افزود: با وجود اینکه از زمان آغاز آن تا برگزاری کنگره تنها ۹ ماه زمان وجود داشت، فعالیتهای بسیار خوبی در حوزه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در استان انجام شد.
سردار یوسفی با بیان اینکه بر اساس ابلاغ سازمان بسیج، هر ۱۰ سال یکبار کنگره شهدا در استانها باید برگزار شود، یادآور شد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ فعالیتهای مربوط به دومین کنگره آغاز شد که از آن زمان حدود سه سال میگذرد.
به گفته وی، هرچند در کنگره اول هم زمان کوتاه بود و هم با محدودیتهایی مواجه بودیم، اما بر اساس اولویتهایی که در خصوص بعضی از موضوعها وجود داشت، اقدامات ضروری در این باره انجام شد.
ثبت اسناد
وی تصریح کرد: از جمله اولویتهای مدنظر این بود که چون بسیاری از پدران و مادران شهدا به رحمت خدا میرفتند، اقدام لازم برای ثبت و ضبط اسناد و مدارک مورد نظر انجام شود.
سردار یوسفی متذکر شد: بر این اساس، به سرعت کار جمعآوری و مکتوب کردن اسناد و مدارک آغاز شد و با وجود انتقاداتی که وجود داشت، کار مؤثری در زمینه انتشار چند کتاب انجام شد.
وی با بیان اینکه در ابتدا کار تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف کنگره اول انجام شد و از نتایج آن در ساختار و نوع اقدامات بهره گرفته شد، افزود: شورای عالی سیاستگذاری کنگره دوم به ریاست نماینده ولیفقیه تشکیل و در یکی از جلسات رسمی آن، ۱۳ سیاست کلی مصوب و به هشت کارگروه و ۳۲ کمیته تخصصی کنگره ابلاغ شد تا مبنای کار بر اساس آنها باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در زمان ارائه گزارش کارهای انجامشده از نظرات نماینده ولیفقیه استفاده میشود، متذکر شد: ستاد اجرایی کنگره نیز در استان به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرمانداران تشکیل شد.
دبیر اجرایی دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان با بیان اینکه این روزها وقتی گزارش عملکردها را مشاهده میکنیم، بعضی از موارد انجامشده بیش از تصور ما به لحاظ کمی و کیفی است، افزود: در شروع کار کنگره، کتاب بیانات رهبر شهید در جمع دستاندرکاران کنگرههای استانهای مختلف را مطالعه کردم و تلاش شده به آنچه ایشان از کنگرههای مختلف در زمینههای مطالعه کتاب، تولید فیلم، نمایش و... درخواست داشتهاند، عمل کنیم.
اجرای ۱۴۰ عنوان برنامه
سردار یوسفی با اشاره به تولید برنامه تلویزیونی «گلزار» تصریح کرد: اقدامات جهادی و محرومیتزدایی توسط کمیته جهادی با مسئولیت سازمان بسیج سازندگی انجام میشود که بر اساس دستورالعمل، قرار بود در خصوص ۱۰ تا ۱۵ عنوان برنامه کار کنند که خوشبختانه برای انجام ۱۴۰ عنوان برنامه در طول سه سال اقدام شده است. علاوه بر انجام کارهای جهادی و محرومیتزدایی، در حوزههای فرهنگی و هنری نیز کارهای بسیاری انجام شده است.
وی در ادامه با ذکر اینکه گزارش عملکرد کنگره در قالب کتابی منتشر خواهد شد، افزود: بر اساس قرارداد اولیه قرار بود ۱۳ عنوان کتاب کودک و نوجوان و ۱۰ کتاب برای بزرگسالان منتشر شود که در ادامه ۱۰ عنوان کتاب دیگر نیز به آن افزوده شد.
سردار یوسفی افزود: علاوه بر این، کتابهای دیگری نیز در شهرستانها و کمیتهها تألیف شدهاند و در نهایت ۴۶ عنوان کتاب با موضوعهای متفاوت، بررسی زندگی یک شهید، یک عملیات، راویان راهیان نور و همچنین بر اساس نیازهای موجود، در اولویت انتشار قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: با هدف جلوگیری از مشکلات موجود در انتشار کتابهای کنگره اول، در ذیل کمیته ادبیات کودک، نوجوان و بزرگسال، یک گروه ارزیابی تشکیل شد که کتابهای مورد نظر را با دقت ارزیابی میکند و امیدواریم این اقدام منجر به خروجی مناسبی شود.
شعار کنگره
سردار یوسفی با بیان اینکه «خراسان جنوبی، دیار علم، ایمان و شهادت» شعار دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی است، درباره چگونگی انتخاب این شعار گفت: فراخوانی در این زمینه منتشر شد و ایدههای مختلفی دریافت کردیم و در نهایت، از آنجا که رهبر شهید در جمع دستاندرکاران اولین کنگره فرموده بودند «خراسان جنوبی استانی مؤمنخیز و عالمخیز است»، این موضوع مبنای شعار کنگره قرار گرفت.
به گفته وی، در سه سال گذشته وقوع اتفاقاتی مانند شهادت آیتالله رئیسی که به عنوان رئیس دولت منجر به تغییر مسئولان همه کمیتهها و کارگروهها شد، جنگ ۱۲ روزه، فتنه دیماه و جنگ رمضان، در روند انجام اقدامات کنگره تأثیر منفی داشت. به عنوان مثال، بعضی از اولویتها در تخصیص اعتبارات تغییر کرد، اما تلاش کردیم سیر منطقی اقدامات مورد نظر ادامه یابد.
وی تأکید کرد: استاندار به عنوان رئیس ستاد اجرایی کنگره و سردار مهدوی، دبیرکل کنگره، مصمم هستند تا بر اساس برنامهریزی انجامشده، در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید، هفتم مهرماه سال جاری این کنگره برگزار شود.
دبیر اجرایی کنگره درباره آمار شهدای استان نیز اظهار کرد: بر اساس فرمایشات امام شهید در جمع دستاندرکاران کنگره اول، تعداد شهدای خراسان جنوبی «دو هزار و اندی» و در جایی دیگر «بیش از دو هزار» عنوان شده است. در جلسات با بنیاد شهید و کمیته ایثارگران مشخص شد پرونده بعضی از شهدایی که زادگاه آنها خراسان جنوبی است یا خانواده آنها در استان دیگری هستند، با وجود اینکه پیکر شهید در این استان دفن شده، جزو شهدای استانهای دیگر ثبت شده است. بر اساس استعلامی که از ثبت احوال خراسان جنوبی در این زمینه گرفته شد، آمار مربوط به تعداد شهدای استان اصلاح شد.
سردار یوسفی تصریح کرد: از آنجا که مردم تاکنون نقش اساسی در همه مسائل کشور داشتهاند، یکی از ۱۳ سیاست مصوب برای برگزاری کنگره، مردمیسازی اقدامات آن است که این کار در محلات، بخشها و دهستانها انجام شده است.
برگزاری بیش از سه هزار یادواره
وی اظهار کرد: در این راستا، با مشارکت مردم، بیش از سه هزار یادواره در طول سه سال در شهرستانها، دهستانها، پایگاههای مقاومت، اقشار، آبروی محله و به صورت خانگی در منازل شهدا برگزار شد که اگر مشارکت مردم نبود، این حجم از فعالیتها و برنامهها قابل اجرا نبود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر، برای انجام همه این برنامهها اعتبار هیچ دستگاهی پاسخگو نبود و علاوه بر استفاده از سهم حداقلی ۱۰ درصدی از اعتبارات دولتی، نقش مردم در این باره بسیار پررنگ بوده است.
مدیر اجرایی دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی افزود: در کنگره اول برای جمعآوری منابع مالی، قبضهایی منتشر شد که بعضی افراد و خانوادههای شهدا و ایثارگران نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. بنابراین، در این دوره روند قبلی اصلاح شد، به طوری که تاکنون هیچ حاشیه مالی در این زمینه وجود نداشته و نگذاشتهایم محدودیتها سبب کاهش کیفیت کار شود.
سردار یوسفی گفت: کنگره شهدا بر اساس فرمایشات صریح رهبر شهید، با هدف ترویج و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در استانها برگزار میشود و از آنجا که متعلق به همه مردم و آبروی استان است، از همه مردم درخواست میکنیم مشارکت فعالی در اجلاسیههای باقیمانده داشته باشند.
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