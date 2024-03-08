بازار مسکن ایران پایدار نیست/نیازمند ورود چینی ها هستیم

کامبیز یوسفی مدیرکل اجرایی سابق فدراسیون بین‌المللی املاک و صنعت ساختمان در ایران (FIABCI) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به ساختمان‌های بالای ۳۰ سال کلنگی گفته می‌شود، گفت: ساخت و ساز در کشور ضعف دارد و به نظر می‌رسد به ساخت و ساز کشور خیانت شده؛ زیرا هر چه مصالح ساختمانی با کیفیت پایین در ایران وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و عمر مفید ساختمان در ایران در طول ۵۰ سال گذشته به زیر ۳۰ سال رسیده است.

پژوهشگر صنعت ساختمان در ادامه تاکید کرد: دوره کرونا، تغییر اقلیم و جنگ متخصصان این صنعت را بر آن داشت تا در زمینه ساختار معماری و همچنین مواد و مصالح ساختمانی به فکر تولید مصالح به روز و با کیفیت باشند. طول عمر بیشتر ساختمان‌ها و ابنیه، افزایش کیفی مصالح ساختمانی، سبک‌سازی آنها و در عین مقاومت بیشتر، برخورداری از ویژگی‌هایی همچون ضد آتش بودن، عدم نفوذ صدا، ضد آب بودن، ۱۰۰ درصد نسوز بودن و غیره، در پروژه‌های آینده‌پژوهی صنعت ساختمان مطرح شده است.

یوسفی خاطرنشان‌کرد: چینی‌ها و آمریکایی‌ها پیشتاز تولید این محصولات در جهان هستند، اما ایرانی‌ها نیز از غافله عقب نماندند و در این راستا با موفقیت در دستیابی به فرمول تولید مصالح یاد شده، احداث کارخانجاتی به‌منظور تولید محصولات و مصالح جدید ساختمانی در دستور کار است. چین و آمریکا پیشتاز تولید این مصالح ساختمانی در دنیا در دوران کرونا بودند و در همان دوران در ایران استارت تولید این محصولات نیز زده شد و الان کارخانه در حال ساخت در عمان است اما تمام مواد معدنی و تأمین آن از خاک ایران و معادن ایران است.

وی گفت: تولید ورق‌های نسوز (اکسید منیزیم) توسط دو کشور چین و آمریکا انجام می‌شود و فرمول شیمیایی که برای این ورق‌ها طراحی شده است این است که مختص ایران است و فراتر از فرمول‌های چین و آمریکا بوده و از آنها پیشی گرفته است. به این جهت که علاقمند بودیم که این مصالح ساختمانی در خاورمیانه مصرف شود و با آب و هوای خاورمیانه همسو شود. بازار مصرف بزرگ خود را منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دادیم که شامل کشورهایی که در کنار دریا قرار دارند و یا کشورهایی که کویری هستند و یا در ارتفاع قرار دارند.

این مسؤول ادامه داد: مصالح ساختمانی ضد حریق در داخل در واقع دیرسوز هستند و در دمای ۶۰ تا ۷۰۰ درجه ذوب می‌شوند، در کشور مصالح ساختمانی که بالای ۳۰۰ درجه در برابر آتش مقاومت کنند، ضد حریق محسوب می‌شود.

این پژوهشگر صنعت ساختمان در خصوص موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، گفت: موانع بر سر راه هر تولید کننده‌ای است. ما در امارات جواز کارخانه را ۶ روزه و بعد از حل مساله محیط زیست دریافت کردم اما الان ۶ ماه است به دنبال مجوز هستیم و هنوز نتوانستیم این مجوز را دریافت کنیم. به هر حال با توجه به این موانع اخذ مجوز را در داخل ایران رها کردیم.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز ایران نیازمند تکنولوژی‌های چین است نه اینکه سراغ تکنولوژی دسته سه یا چهار چین برویم؛ نباید مسکن مهر چین وارد کشور شود.