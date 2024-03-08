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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۴۹

بازار مسکن ایران پایدار نیست/نیازمند ورود چینی ها هستیم

بازار مسکن ایران پایدار نیست/نیازمند ورود چینی ها هستیم

پژوهشگر صنعت ساختمان گفت: بازار ساختمان ایران پایدار نیست و کشور نیازمند ورود تکنولوژی‌های چین برای سرعت ساخت و ساز است.

کامبیز یوسفی مدیرکل اجرایی سابق فدراسیون بین‌المللی املاک و صنعت ساختمان در ایران (FIABCI) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به ساختمان‌های بالای ۳۰ سال کلنگی گفته می‌شود، گفت: ساخت و ساز در کشور ضعف دارد و به نظر می‌رسد به ساخت و ساز کشور خیانت شده؛ زیرا هر چه مصالح ساختمانی با کیفیت پایین در ایران وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و عمر مفید ساختمان در ایران در طول ۵۰ سال گذشته به زیر ۳۰ سال رسیده است.

پژوهشگر صنعت ساختمان در ادامه تاکید کرد: دوره کرونا، تغییر اقلیم و جنگ متخصصان این صنعت را بر آن داشت تا در زمینه ساختار معماری و همچنین مواد و مصالح ساختمانی به فکر تولید مصالح به روز و با کیفیت باشند. طول عمر بیشتر ساختمان‌ها و ابنیه، افزایش کیفی مصالح ساختمانی، سبک‌سازی آنها و در عین مقاومت بیشتر، برخورداری از ویژگی‌هایی همچون ضد آتش بودن، عدم نفوذ صدا، ضد آب بودن، ۱۰۰ درصد نسوز بودن و غیره، در پروژه‌های آینده‌پژوهی صنعت ساختمان مطرح شده است.

یوسفی خاطرنشان‌کرد: چینی‌ها و آمریکایی‌ها پیشتاز تولید این محصولات در جهان هستند، اما ایرانی‌ها نیز از غافله عقب نماندند و در این راستا با موفقیت در دستیابی به فرمول تولید مصالح یاد شده، احداث کارخانجاتی به‌منظور تولید محصولات و مصالح جدید ساختمانی در دستور کار است. چین و آمریکا پیشتاز تولید این مصالح ساختمانی در دنیا در دوران کرونا بودند و در همان دوران در ایران استارت تولید این محصولات نیز زده شد و الان کارخانه در حال ساخت در عمان است اما تمام مواد معدنی و تأمین آن از خاک ایران و معادن ایران است.

وی گفت: تولید ورق‌های نسوز (اکسید منیزیم) توسط دو کشور چین و آمریکا انجام می‌شود و فرمول شیمیایی که برای این ورق‌ها طراحی شده است این است که مختص ایران است و فراتر از فرمول‌های چین و آمریکا بوده و از آنها پیشی گرفته است. به این جهت که علاقمند بودیم که این مصالح ساختمانی در خاورمیانه مصرف شود و با آب و هوای خاورمیانه همسو شود. بازار مصرف بزرگ خود را منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دادیم که شامل کشورهایی که در کنار دریا قرار دارند و یا کشورهایی که کویری هستند و یا در ارتفاع قرار دارند.

این مسؤول ادامه داد: مصالح ساختمانی ضد حریق در داخل در واقع دیرسوز هستند و در دمای ۶۰ تا ۷۰۰ درجه ذوب می‌شوند، در کشور مصالح ساختمانی که بالای ۳۰۰ درجه در برابر آتش مقاومت کنند، ضد حریق محسوب می‌شود.

این پژوهشگر صنعت ساختمان در خصوص موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، گفت: موانع بر سر راه هر تولید کننده‌ای است. ما در امارات جواز کارخانه را ۶ روزه و بعد از حل مساله محیط زیست دریافت کردم اما الان ۶ ماه است به دنبال مجوز هستیم و هنوز نتوانستیم این مجوز را دریافت کنیم. به هر حال با توجه به این موانع اخذ مجوز را در داخل ایران رها کردیم.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز ایران نیازمند تکنولوژی‌های چین است نه اینکه سراغ تکنولوژی دسته سه یا چهار چین برویم؛ نباید مسکن مهر چین وارد کشور شود.

کد مطلب 6048751
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      سلام .من خانه ندارم .من را دهک ششم گذاشتن . دایی من هزارتا خانه وهزارتاماشین وهزارتازمین باسندجعلی وغیررسمی کلاهبرداری کرده دهک اول است .این عدالت حضرت علی نیست .تمام کارگران افغانی شدن .همه تو اسنپ کار میکنند.چون کارگران را برده مدرن کردن
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 1
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      واقعا تو علم مسکن چی کم داریم که نیاز به حضور بیگانگان باشیم زمین مصالح نیروی کار
    • NP IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      مگه میزارند چینی ها وارد شوند برای انجام دادن کلا عده ای در داخل خواهان این اوضاع هستند که کشور قفل دچار ایست کامل اختلال در پروژه های کشور شود . کلا با رشد کشور ایران مخالف هستند هر بار از درون به دنبال مانع ایجاد کردن . حالا از من گفتن اگر گذاشتن چینی ها پروژه های ایران رو انجام بدن .
    • NP IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      2 0
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      اگر با همکاری ورود چینی ها بود در انجام پروژه ها که الان ایران اینجا می شد گلستان کشور مدرن توسعه یافته . ایران خیلی عقب ماندگی داره یعنی کشور رو عده ای در داخل جهت منفعت شخصی در کشورهای دیگر و به حمایت از معاندین کشورهای غربی عقب انداختن که رشد نکنه متاسفانه .
    • ناشناس IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      چه فکرای جای اینکارها بیاید قیمت مسکن را کاهش بدید احتیاج به چین و برجام . و چیزهای دیگه نیست
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چینی ها ، بیست و چند سال است قرار است جاده چالوس را بسازند . بیست کیلومتر در ۲۰ سال !!!!!! همانطور میخواهند مشکلات ساختمان را بر طرف کنند ؟ چرا دستتان را به شرق دراز میکنید ؟ چرا خودباوری ندارید ؟ تنها راه نجات صنعت ، حذف مدیران نالایق است .
    • NP IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      ببینید خبرگزاری مهر متاسفانه برای رو نشدن فساد و در نطفه خفه کردن گلوی افراد سالم در دستگاه ها برای خدمت به کشور و ملت در سیستم دستگاه ها اداره ها به عنوان مدیر و مسءول برای افشا نشدن فساد می گیرند و کی مقصره اون بالایی راس کاری دیگه خود حاکمیت باید ببینه شناسایی کنه چون جلوی رئیسی هم خواهند گرفت .
    • NP IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      آقای رئیسی خیلی یک دوره خوب پیش رفت حتی زمانی که در دستگاه قضایی بود در رابطه با فساد بابک زنجانی در دوره ی احمدی نژاد ، اما بعد وارد شدن در دولت سعی کردند جلوی رئیسی رو بگیرند به هر نحوی برای افشا نشدن فسادها و داریم مشاهده می کنیم که فسادها حتی در جنوب قشم جزایر به قوت خودش ادامه داره .
    • NP IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      من این اتفاقات رو در داخل می دونم می بینم نه از بیرون تحریم رو داخلی می دونم نه بیرونی نرخ گزاری افزایش قیمت ایجاد تورم از داخل می بینم حتی به دلار اصلا چرا باید به تولید کننده ی داخلی که همه چیزش از داخله هیچ وارداتی نداره از معادن خاک داخل بهره برداری تولید می کنه برای سود بیشتر به دلار حساب کنه
    • NP IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      طرف ۱۰۰ درصد موادش از داخل معادن ایرانه واردات نداره بعد صادر می کنه به دلار که بیشتر گیرش بیاد سود ببره بعد این داخل کشور به ملت هم به دلار حساب می کنه !! والا کی مقصره از نظر شما خود دستگاه ها تولیدکننده که دستشون تو یک کاسه هست کشور رو به این وضع دچار تورم گرانی کردند می کنند .
    • امیر US ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با درود. متاسفانه این پژوهشگر محترم، مشخصا در رابطه با کشور چین مطالعه کرده است و از باقی دنیا غافل مانده. جهت اطلاع ایشان، تکنولوژی ها هم از وجه فلسفه وجودی و هم از منظر عینیت یابی شان، از دل استانداردها و دانش پایه ، پدیدار می‌شوند که در هر دو زمینه کشور چین کاملا از دنیای آزاد، عقب است.
    • امیر ۲ US ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دوست محترم لازم است تا با یکی از متخصصین حرفه ای این رشته از ساختارهای صنعتی ساز این کشور در نقاط مختلف و یا خود چین بازدید میدانی تخصصی بعمل آورند، و کیفیت منتج از قوام و پایداری کیفی مدت دار را کنترل نمایند تا دیگر از این پیشنهادات ندهند.به برکت نظام مان، در طول چهل سال کیفیت مهندسی به بلوغ رسیده
    • محمد IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عقل سلیم میگه از سوراخی که گزیده شدی دیگه دستت رو اون سوراخ نکن ، حالا بزرگراه تهران شمال نه ۵ساله تحویل دادن و با کیفیت حالا خونه سازی رو هم بدین به اونها !!!!!!!
    • ناشناس AE ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کندکسانی که پای چینی هارابه ایران بازمیکنند
    • AE ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      میخواهید چین جونتون منافع بازار مسکن ایران رو هم به جیب بزنه، دیگه چرا این بهانه هارو می آرید، راحت باشید، به ضربه به کشور ادامه بدید. آره.... چین بیاد دیگه بازارمسکن ثبات پیدا می کنه... خخخخخخخخخخخخ
    • NP IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
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      عده ای که می گن چینی ها نه اتفاقا همین دوبی قطر عربستان پروژه هاش با کمک چینی ها پیش رفته توسعه پیدا کرده په نه پس فکر کردید خود شیوخ عرب ها ساختن همه به کمک کشورهای توسعه یافته انجام میشه . و عرب ها نسل های جدید هم سعی دارند از آنها در کشور خود آموزش یاد بگیرند مهارت کسب و نهایت استفاده رو ببرند .
    • NP IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
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      خودباوری خوبه بله و بنده هم قبول باور دارم نباید به دیگران وابسته شد تکیه کرد ، اما کسب علم دانش مهارت ، و گاهی لازمه از تجربه به روز کشورهای دیگر هم برای رشد نهایت استفاده رو کرد وقتی کسب استفاده کنی یعنی هم تراز بقیه کشورهای توسعه یافته قرار خواهی گرفت و یا حتی یک قدم جلوتر .
    • NP IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
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      یک زمانی چین مثل امروز نبود اما بودن چین در کنار غرب و شرق و کسب علم و دانش فن آوری ها تولید صنعت باعث تحول رشد چین با جمعیت بالایی که داره شده . چین همیشه سعی کرده در دو طرف ترازو ، تعادل رو در سیاست خود انتخاب و در رابطه با همه کشورها حفظ کنه چون اقتصاد رشد کشور رو مهمترین اصلی ترین گزینه می داند
    • NP IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      سیاست چین با همه کشورها به درستی پیش رفته چون نهایت استفاده رو برای رشد کشور خود کرده ، این یعنی تعادل در سیاست خود با سایر کشورهای جهان . و تنها چیزی که برای چین مهمه اقتصاد قوی و رشد کشور چین نه جنگ ، اما مثل اینکه چین به ضعف خودش آگاه شده اینکه در کنار اقتصاد قوی باید برای امنیت کشور هم قوی شود .
    • NP IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      حقیقتا سیاست چین رو دوست دارم چون به دنبال درگیری جنگ نیستند و برای چینی ها اقتصاد موفقیت رشد توسعه به روز بودن یعنی قدرت . اما خوب با این همه جنگ درگیری نزاع ها و قضیه تایوان و چین واحد تازه چین بیدار شده که باید در مقابل زورگو قوی تر باشه حتی شده در کنار کشورهای مستقل شرقی و منطقه ای
    • کریم کریمی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      ورود چینی به کشور ممنوع!!!!!!!!!!!!!!

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