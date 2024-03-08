به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی را اعلام کرد که بر اساس آن محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در هر دو مسیر رفت‌وبرگشت، تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، به‌صورت ۲۴ ساعته مسدود است.

همچنین تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت - قزوین در هر دو مسیر رفت‌وبرگشت، جریان دارد. ضمناً محور فیروزکوه دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها حاکی از تردد روان اما برف و باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی و باران در برخی از محورهای استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در حال بارش است.

محور خرم‌آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از محور جایگزین خرم‌آباد - کوهدشت و آزادراه خرم‌آباد - پل زال انجام می‌شود.

همچنین محور هشتگرد - طالقان و محور چاهان - زرآباد محورهای مسدود غیر شریانی هستند.