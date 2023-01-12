به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت راه‌های کشور نشان می‌دهد؛

*آخرین وضعیت محورهای شمالی:

- تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

(ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و محور چالوس و آزادراه تهران – شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.)

*آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها:

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس

*آخرین وضعیت جوی:

- بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های قزوین، البرز و تهران

- بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان

- وزش بادوگردوخاک در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان

*محدودیت تردد با تغییر مسیر:

۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌گردد.

*محورهای مسدود شریانی:

۱) ریگان – ایرانشهر

۲) محور قدیم مشهد – باغچه

۳) آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

۴) بمپور - دلگان

*محورهای مسدود غیر شریانی

۱) پونل - خلخال

۲) جاسک – بشاگرد

۳) مشهد – کلات

۴) چاهان – زرآباد

*محورهای دارای انسداد فصلی:

۱) لاسم - ارجمند

۲) وازک - بلده

۳) سروآباد – پاوه

۴) سی سخت – پادنا

۵) جدید هشتگرد – طالقان

۶) گنجنامه - تویسرکان