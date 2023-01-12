آخرین وضعیت راه های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت راههای کشور نشان میدهد؛
*آخرین وضعیت محورهای شمالی:
- تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)
(ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و محور چالوس و آزادراه تهران – شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.)
*آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها:
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس
*آخرین وضعیت جوی:
- بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای قزوین، البرز و تهران
- بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان
- وزش بادوگردوخاک در برخی از محورهای استان سیستان و بلوچستان
*محدودیت تردد با تغییر مسیر:
۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام میگردد.
*محورهای مسدود شریانی:
۱) ریگان – ایرانشهر
۲) محور قدیم مشهد – باغچه
۳) آزادراه کنارگذر شمالی مشهد
۴) بمپور - دلگان
*محورهای مسدود غیر شریانی
۱) پونل - خلخال
۲) جاسک – بشاگرد
۳) مشهد – کلات
۴) چاهان – زرآباد
*محورهای دارای انسداد فصلی:
۱) لاسم - ارجمند
۲) وازک - بلده
۳) سروآباد – پاوه
۴) سی سخت – پادنا
۵) جدید هشتگرد – طالقان
۶) گنجنامه - تویسرکان
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