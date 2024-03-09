دعواهای سیاسی نباید به جامعه کشانده شود

«محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسی با طراوت کشور تلخ شود، ضمن اینکه اگر مجلس دچار دعوا، ستیزه، مقابله و جبهه‌بندی‌های گوناگون شود، از کار اصلی خود باز می‌ماند» اظهار کرد: با توجه به اینکه انتخابات تمام شده و صرفاً انتخابات در تعداد کمی از حوزه‌های انتخابیه به مرحله دوم کشیده شده است، الان دیگر منتخبان ملت باید به فکر برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم باشند.

وی تاکید کرد: فارغ از اینکه چه افرادی رأی آوردند و منتخب ملت شدند، امروز همه به ویژه منتخبان ملت باید تلاش کنند تا مجلس دوازدهم بتواند کارآمد و با پشتوانه قوی کار کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس بعدی باید تلاش گسترده‌ای کند و کارنامه‌ای از خودش به جا بگذارد تا در چهار سال آینده سطح مشارکت در انتخابات را بالا ببرد و شاهد باشیم که مردم در انتخابات مجلس بعدی بیش از این انتخابات پای صندوق‌های رأی حضور یابند.

آصفری با تاکید بر لزوم پرهیز از دوقطبی‌سازی، گفت: دعواهای سیاسی و جناحی نباید وجود داشته باشد و مهم‌تر آن است که نباید این دعواها به جامعه کشانده شود.

وی ادامه داد: اگر بحثی میان افراد و جریان‌های سیاسی وجود دارد، آنان باید این مباحث را در جلسات خودشان حل کنند و نگذارند این موارد و مسایل به جامعه ورود پیدا کند؛ نباید هیچ فرد و جریانی به دنبال آن باشد که مجلس شورای اسلامی را به حاشیه بکشاند.

عضو هیأت رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، اتحاد و انسجام در کشور نیاز داریم و باید همدلی بین همه قوا و دستگاه‌های کشور وجود داشته باشد تا بتوانیم از این وضعیت و مشکلاتی که در کشور داریم، عبور کنیم و روز به روز کام مردم شیرین‌تر شود.

آصفری گفت: با گشایش مسایل اقتصادی قطعاً امید مردم بیشتر می‌شود و نباید با دعواهای سیاسی و جناحی باعث ناامیدی و گله‌مندی مردم شویم.