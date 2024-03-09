راه را برای ورود جوانان به عرصه تصمیم سازی باز کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مخبر پیش از ظهر شنبه در دومین همایش منابع طبیعی و مسؤولیت اجتماعی که در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم گفت: جهان امروز فوق العاده پیچیده شده و شما نسلی هستید که مهارت رفتار در شرایط پیچیدگی را دارید اما نسل ما یک بعدی و فاقد این خصوصیت است.

وی جهان امروز را جهان سینوسی و تغییر دانست و عنوان کرد: سال‌ها است که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات ما به مسائل نادرست پاسخ درست می‌دهند اما اشکال عمده ما این است که فاصله عجیبی بین دانایی و توانایی وجود دارد و شما جوانان می‌توانید به حل مسائل کمک کنید. بنابراین باید جوانان، مراکز نوآوری و استارتاپ ها پای کار آورده و از پتانسیل‌های آنها برای رفع مشکلات استفاده شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ناپایداری و عدم ثبات جهان، ضمن ابراز امیدواری از اینکه با حضور جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از بن بست‌ها نجات پیدا کنیم، مطرح کرد: در جهان امروز قطعیت خیلی موضوعیت ندارد و بر خلاف گذشته که می‌توانستیم با بسیاری از موارد کنار بیایم، اما امروز با عدم قطعیت‌ها و جهان حیرت و سرگردانی بشر مواجهیم.

مخبر با اشاره به اینکه جهان، جهان انسان‌های خردمند بوده و چنین انسان‌هایی به دنبال ایجاد تعادل هستند، اظهار کرد: نسل آینده خردمند و خداگونه است، تعادل ایجاد و اکوسیستم حیات را با خردمندی و تکیه بر تعادل دنبال می‌کند و معضلات را پشت سر می‌گذارد و حیات خود را به بهترین شکل جلو می‌برد. دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی دانایی گشودن راه برای ورود شما به عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی را داشته باشند.