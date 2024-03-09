به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «میاندار» نوشته مسعود امیرخانی به تازگی توسط انتشارات خط مقدم به چاپ دوم رسیده است. این کتاب شامل خاطرات شفاهی شهید حسن عبدالله‌زاده فرمانده تیپ یگان مخصوص نیروی قدس و فرمانده عملیات قرارگاه شرق سوریه است.

مخاطب در کتاب «میاندار» با روایت یک رزمنده ایرانی و حضورش در کشور سوریه و مبارزه با گروه‌های تکفیری آشنا می‌شود؛ کسی که در ابتدا به عنوان یک نیروی ساده اعزام می‌شود به سوریه؛ اما جسارت و شجاعتی که از خود نشان می‌دهد او را به فرمانده و مرد عملیاتی‌ای شجاع تبدیل می‌کند. آغاز مطالب کتاب نیز از خاطرات کودکی حسن عبدالله‌زاده است.

حسن عبدالله‌زاده شخصیتی بود که در کنار حسن خلق، طنازی و شیطنت، جسارت و شجاعت و عشق به امام حسین (ع) را در وجود خود داشت و این‌ها او را به شخصیتی متفاوت و فراموش‌نشدنی بدل کرد که در کتاب میاندار این‌ها را می‌بینیم. در این کتاب همچنین درباره بعضی عملیات‌های مهم در سوریه، روایت‌هایی از بعضی شهیدان برجسته ایرانی در سوریه، گوشه‌هایی از رخدادهای جنگ سوریه و غیره را می‌خوانیم که می‌تواند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران باشد.

شهید حسن عبدالله‌زاده با نام جهادی حمزه، سال ۱۴۰۰ در آخرین اعزامش به سوریه به شهادت رسید.

در بخشی از متن این‌کتاب می‌خوانیم:

«بعد از رفت و آمدهای زیاد در شیار، یک شب به کنار روستایی رسیدیم که داعش در آن حضور داشت. پیروزی بزرگی بود. در هر شناسایی، معمولاً یک یا دو نفر ایرانی بود و دوتا فاطمیون. فاطمیونی که همراه‌مان بودند، یکی‌شان الیاس بود، و دیگری محمد. شاکله‌ی اطلاعاتی فاطمیون، تازه داشت شکل می‌گرفت. در شناسایی‌ها این‌ها را می‌بردیم تا کار یاد بگیرند. اوایل، دست و دل‌شان می‌ترسید، اما بعد که راه افتادند از هیچی نمی‌ترسیدند.»

چاپ دوم این‌کتاب با ۳۶۹ صفحه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان عرضه شده است.