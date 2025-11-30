«میاندار» روایت جوانی که مسیر دفاع از حرم اهل بیت(ع) را انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نشست معرفی و بررسی کتاب «میاندار؛ روایت زندگینامه شهید مدافع حرم حسن عبداللهزاده» در مرکز تبادل کتاب برگزار شد.
در این مراسم که با حضور خانواده شهید عبداللهزاده، نویسنده کتاب مسعود امیرخانی، گفتوگوکننده با شهید علی رستمی و مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران همراه بود، بخشهایی از روند تدوین این اثر، ویژگیهای شخصیتی شهید و ابعاد مختلف روایت این کتاب مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، گردآورنده اثر علی رستمی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی، مردمی و روحیه جهادی حسن عبداللهزاده، حضور او در جبهه مقاومت و نحوه شکلگیری خاطرات کتاب را برای حاضران تشریح کرد و تأکید کرد که نشر چنین آثاری میتواند نسل جوان را بیش از پیش با ارزشهای ایثار و مقاومت آشنا کند.
نویسنده کتاب نیز در سخنانی به فرآیند گردآوری اسناد، گفتوگوها و چالشهای نگارش این زندگینامه اشاره کرد و گفت: میاندار تلاشی است برای روایت صادقانه زندگی جوانی که با ایمان و اراده، مسیر دفاع از حرم اهلبیت (ع) را برگزید و تا آخر پای عقیدهاش ایستاد.
در بخش پایانی مراسم، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با تبریک هفته بسیج، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و نقش آثار مکتوب در معرفی شهدای مقاومت تأکید کرد و افزود که تولید چنین آثار مستندی میتواند سرمایه معنوی ارزشمندی برای جامعه امروز باشد.
این برنامه با امضای کتاب توسط نویسنده مسعود امیرخانی و تقدیم آن به خانواده شهید و علاقهمندان پایان یافت.
