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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

از سوی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی؛

نفرات برتر چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی معرفی شدند

نفرات برتر چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی معرفی شدند

نفرات برتر چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی با شعار «انسان سالم، انسان متعالی» با ارائه به روز ترین مطالب علمی- پژوهشی در حوزه ورزش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، آیین اختتامیه چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی با حضور دکتر زهرا سلمان رییس پژوهشگاه و اعضای شورای سیاست‌گذاری همایش توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در ابتدای مراسم، دکتر زهرا سلمان رییس پژوهشگاه و رییس همایش گفت: تلاش شد در این رویداد بزرگ با حضور حداکثری چهره‌های برجسته جامعه دانشگاهی و ورزشی کشور و همچنین استادان مطرح بین‌المللی، ارائه‌دهنده مطالب به‌روز علمی در پنل‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ... باشیم و خرسندم اعلام کنم که همچون دوره‌های گذشته با ارائه مقالات متعدد در شاخه‌های مختلف علوم ورزشی با استقبال بالایی مواجه شویم.

وی افزود: از دکتر عبدالله معتمدی رییس دانشگاه علامه طباطبائی، و همکاران وی در کلیه واحدها و مسئولان دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی که در چند ماه اخیر جهت برگزاری این رویداد، همکاری بسیار خوبی با پژوهشگاه داشتند، تقدیر و تشکر می‌ کنم.

در ادامه مراسم، دکتر صالح رفیعی «دبیر علمی همایش» به ارائه گزارشی از این رویداد پرداخت و افزود: تعداد ۸۷۲ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد ۱۱۶ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۷۴۸ مقاله به‌صورت پوستر ارائه شد و به ترتیب بیشترین مقالات ارسالی در محورهای: فعالیت بدنی و تندرستی (۲۵ سخنرانی و ۲۳۵ پوستر)، مدیریت و سیاست‌گذاری در ورزش (۱۶ سخنرانی و ۱۶۲ پوستر)، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (۱۴ سخنرانی و ۱۲۴ پوستر)، جنبه‌های رفتاری فعالیت بدنی و تمرین (۲۳ سخنرانی و ۷۲ پوستر)، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ورزشی (۱۳ سخنرانی و ۴۳ پوستر)، بازاریابی و تجاری‌سازی در ورزش (۶ سخنرانی و ۴۱ پوستر)، ارتقای عملکرد در ورزش قهرمانی (۶ سخنرانی و ۳۴ پوستر)، بیومکانیک ورزشی (۱۰ سخنرانی و ۲۴ پوستر) و استارت و فناوری‌های ورزشی (۳ سخنرانی و ۵ پوستر) حاصل چهاردهمین همایش بین‌المللی و علوم ورزشی بود.

وی افزود یکی از افتخارات این رویداد، مشارکت چشم‌گیر استادان برجسته در بخش ارسال مقالات بود که از مجموع مقالات پذیرفته‌شده: ۳۶۷ نفر دکتری تخصصی، ۱۳۸ نفر دانشجوی دکتری، ۳۵۱ نفر دانشجو/ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و ۷ نفر دانشجوی کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: همچنین از جمع استادان: ۱۳ نفر استاد تمام (پروفسور)، ۴۲ نفر دانشیار، ۲۲۵ نفر استادیار و ۸۸ نفر دکتری تخصصی هستند.

رفیعی ادامه داد: ۷۷ نفر از استادان مطرح دانشگاه‌های سراسر کشور به‌عنوان اعضای هیأت رئیسه پنل‌ها با ما همکاری داشتند و در بخش سخنرانان این همایش نیز، ۳۴ سخنران کلیدی در پنل‌های مختلف به ارائه سخنرانی پرداختند.

وی گفت: همچنین ۲۵۰ عضو هیأت علمی با مدیریت: دکتر مرتضی طیبی، دکتر مصطفی افشاری، دکتر فریبا محمدی، دکتر علی کاشی، دکتر مهدی محمدی‌نژاد، دکتر مهدی رسولی، دکتر محسن اسمعیلی، دکتر حامد عباسی، دکتر مجتبی عشرستاقی و دکتر علی شریف‌نژاد در بخش کمیته علمی همایش، مشغول به فعالیت بودند.

در بخش پایانی این مراسم از برگزیدگان در بخش‌های: مقالات سخنرانی و پوستر و پژوهشگر برتر جوان (ویژه پژوهشگران زیر ۳۵ سال) تجلیل و قدردانی شد که اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است :

مقالات به‌صورت سخنرانی: امیرحسین صفار کهنه قوچان، نازنین راسخ، فرزانه ساکی، پریسا معتمدی، علیرضا آقابابا، معرفت سیاهکوهیان، کاظم اسفندیاران نسب، مجتبی عشرستاقی.

مقالات به‌صورت پوستر: سارا فرج‌نیا، فرشاد امامی، مریم پیری، سمیه نامدار تجری، احسان شیرمحمدی، سجاد شاکری، علیرضا ظهری، شقایق زیوری، سحر باقریان.

پژوهشگر برتر جوان: امیرحسین صفار کهنه قوچان، مهدی غفاری و هانیه محمدی

برگزیدگان نخستین مسابقات موت کورت حقوق ورزش و رقابت‌های نظریه برتر کارشناسی امور ورزشی:

مقام اول تیمی:تیم دانشگاه تهران، سپیده احمدیان فرد، علیرضا فاضلی جا، علیرضا دلاور

مقام دوم تیمی:کانون وکلای هرمزگان - کانون وکلای لرستان، الهه تیموریان، محمد داداشی، حدیث فرهمند، مربی: سکینه جعفری

مقام سوم تیمی: دانشگاه فرهنگیان، مریم وحید، پویا فیروزیان، حسین عباسی، مربی: تکتم نعمتی

لایحه برتر: تیم دانشگاه گیلان، علی حجامی، امیر مهدی نظیری، الهه بامداد، علیرضا حسین پور

موتر (ارائه‌دهنده) برتر: پویا فیروزیان از دانشگاه فرهنگیان

پژوهشگر برتر: علیرضا حسین پور از دانشگاه گیلان

نظریه برتر کارشناسی در امور ورزشی: دکتر فاطمه عبدوی از دانشگاه تبریز

چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی، با شعار «انسان سالم، انسان متعالی» و با ۵۸ برنامه علمی مختلف (پنل‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ...)، به مدت ۲ روز در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری برگزار شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه مقالات به سایت همایش به نشانی ۱۴thcong.ssrc.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6050527

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