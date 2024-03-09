به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، آیین اختتامیه چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی با حضور دکتر زهرا سلمان رییس پژوهشگاه و اعضای شورای سیاست‌گذاری همایش توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در ابتدای مراسم، دکتر زهرا سلمان رییس پژوهشگاه و رییس همایش گفت: تلاش شد در این رویداد بزرگ با حضور حداکثری چهره‌های برجسته جامعه دانشگاهی و ورزشی کشور و همچنین استادان مطرح بین‌المللی، ارائه‌دهنده مطالب به‌روز علمی در پنل‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ... باشیم و خرسندم اعلام کنم که همچون دوره‌های گذشته با ارائه مقالات متعدد در شاخه‌های مختلف علوم ورزشی با استقبال بالایی مواجه شویم.

وی افزود: از دکتر عبدالله معتمدی رییس دانشگاه علامه طباطبائی، و همکاران وی در کلیه واحدها و مسئولان دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی که در چند ماه اخیر جهت برگزاری این رویداد، همکاری بسیار خوبی با پژوهشگاه داشتند، تقدیر و تشکر می‌ کنم.

در ادامه مراسم، دکتر صالح رفیعی «دبیر علمی همایش» به ارائه گزارشی از این رویداد پرداخت و افزود: تعداد ۸۷۲ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد ۱۱۶ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۷۴۸ مقاله به‌صورت پوستر ارائه شد و به ترتیب بیشترین مقالات ارسالی در محورهای: فعالیت بدنی و تندرستی (۲۵ سخنرانی و ۲۳۵ پوستر)، مدیریت و سیاست‌گذاری در ورزش (۱۶ سخنرانی و ۱۶۲ پوستر)، آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (۱۴ سخنرانی و ۱۲۴ پوستر)، جنبه‌های رفتاری فعالیت بدنی و تمرین (۲۳ سخنرانی و ۷۲ پوستر)، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ورزشی (۱۳ سخنرانی و ۴۳ پوستر)، بازاریابی و تجاری‌سازی در ورزش (۶ سخنرانی و ۴۱ پوستر)، ارتقای عملکرد در ورزش قهرمانی (۶ سخنرانی و ۳۴ پوستر)، بیومکانیک ورزشی (۱۰ سخنرانی و ۲۴ پوستر) و استارت و فناوری‌های ورزشی (۳ سخنرانی و ۵ پوستر) حاصل چهاردهمین همایش بین‌المللی و علوم ورزشی بود.

وی افزود یکی از افتخارات این رویداد، مشارکت چشم‌گیر استادان برجسته در بخش ارسال مقالات بود که از مجموع مقالات پذیرفته‌شده: ۳۶۷ نفر دکتری تخصصی، ۱۳۸ نفر دانشجوی دکتری، ۳۵۱ نفر دانشجو/ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و ۷ نفر دانشجوی کارشناسی هستند.

وی ادامه داد: همچنین از جمع استادان: ۱۳ نفر استاد تمام (پروفسور)، ۴۲ نفر دانشیار، ۲۲۵ نفر استادیار و ۸۸ نفر دکتری تخصصی هستند.

رفیعی ادامه داد: ۷۷ نفر از استادان مطرح دانشگاه‌های سراسر کشور به‌عنوان اعضای هیأت رئیسه پنل‌ها با ما همکاری داشتند و در بخش سخنرانان این همایش نیز، ۳۴ سخنران کلیدی در پنل‌های مختلف به ارائه سخنرانی پرداختند.

وی گفت: همچنین ۲۵۰ عضو هیأت علمی با مدیریت: دکتر مرتضی طیبی، دکتر مصطفی افشاری، دکتر فریبا محمدی، دکتر علی کاشی، دکتر مهدی محمدی‌نژاد، دکتر مهدی رسولی، دکتر محسن اسمعیلی، دکتر حامد عباسی، دکتر مجتبی عشرستاقی و دکتر علی شریف‌نژاد در بخش کمیته علمی همایش، مشغول به فعالیت بودند.

در بخش پایانی این مراسم از برگزیدگان در بخش‌های: مقالات سخنرانی و پوستر و پژوهشگر برتر جوان (ویژه پژوهشگران زیر ۳۵ سال) تجلیل و قدردانی شد که اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است :

مقالات به‌صورت سخنرانی: امیرحسین صفار کهنه قوچان، نازنین راسخ، فرزانه ساکی، پریسا معتمدی، علیرضا آقابابا، معرفت سیاهکوهیان، کاظم اسفندیاران نسب، مجتبی عشرستاقی.

مقالات به‌صورت پوستر: سارا فرج‌نیا، فرشاد امامی، مریم پیری، سمیه نامدار تجری، احسان شیرمحمدی، سجاد شاکری، علیرضا ظهری، شقایق زیوری، سحر باقریان.

پژوهشگر برتر جوان: امیرحسین صفار کهنه قوچان، مهدی غفاری و هانیه محمدی

برگزیدگان نخستین مسابقات موت کورت حقوق ورزش و رقابت‌های نظریه برتر کارشناسی امور ورزشی:

مقام اول تیمی:تیم دانشگاه تهران، سپیده احمدیان فرد، علیرضا فاضلی جا، علیرضا دلاور

مقام دوم تیمی:کانون وکلای هرمزگان - کانون وکلای لرستان، الهه تیموریان، محمد داداشی، حدیث فرهمند، مربی: سکینه جعفری

مقام سوم تیمی: دانشگاه فرهنگیان، مریم وحید، پویا فیروزیان، حسین عباسی، مربی: تکتم نعمتی

لایحه برتر: تیم دانشگاه گیلان، علی حجامی، امیر مهدی نظیری، الهه بامداد، علیرضا حسین پور

موتر (ارائه‌دهنده) برتر: پویا فیروزیان از دانشگاه فرهنگیان

پژوهشگر برتر: علیرضا حسین پور از دانشگاه گیلان

نظریه برتر کارشناسی در امور ورزشی: دکتر فاطمه عبدوی از دانشگاه تبریز

چهاردهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی، با شعار «انسان سالم، انسان متعالی» و با ۵۸ برنامه علمی مختلف (پنل‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ...)، به مدت ۲ روز در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری برگزار شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه مقالات به سایت همایش به نشانی ۱۴thcong.ssrc.ac.ir مراجعه کنند.