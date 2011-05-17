ایجاد پژوهشگاه تربیت بدنی کمبود نیروی متخصص را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی طالب پور پیش از ظهر سه شنبه در دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به کارکردهای مختلف ورزش در جنبه های مختلف، نیاز به پژوهش در امر تربیت بدنی را امری ضروری دانست.

وی گفت: امضا یادداشت تفاهم همکاری های مشترک وزارت علوم و سازمان تربیت بدنی و نیز ارتقا پژوهشکده به پژوهشگاه نوید بخش آثار مثبت آن در تمامی ارکان ورزش کشور است.

طالب پور خاطرنشان کرد: در تابستان سال گذشته برای اولین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تفاهم نامه ای با سازمان تربیت بدنی امضا شد که یکی از بندهای آن به ایجاد دانشگاه تربیت بدنی، اشاره داشت.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه در بند ارتقا اساتید تربیت بدنی به افرادی که به توسعه ورزش کشور کمک کنند توجه ویژه شده و ایجاد سازمان ورزش دانشجویی نیز از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

طی برگزاری دو روز این همایش از مجموع 23 مقاله پذیرفته شده جهت سخنرانی تعداد 16 سخنران در پنج مرحله به ارائه مقالات خود پرداختند و از 41 مقاله پذیرفته شده جهت پوستر تعداد 27 مقاله مقالات خود را جهت پوستر ارائه دادند که در پایان دو مقاله برتر بعنوان سخنرانی و دو مقاله به عنوان پوستر برتر انتخاب شدند و هدایایی نیز به آنان اهداء شد.

در اختتامیه همایش ضمن تقدیر از استادان برتر گرایش رفتار حرکتی و پیشکسوتان رشته تربیت بدنی بصورت لوح تقدیر و هدیه از آنان تقدیر به عمل آمد.